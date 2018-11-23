Український оркестр чуттєво нагадав Нідерландам про Голодомор

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"INSO-Львів" виступив у Гаазі з великим концертом до 85-их роковин Голодомору
"INSO-Львів" виступив у Гаазі з великим концертом до 85-их роковин Голодомору

У рамках міжнародної акції "Запали свічку пам'яті", що відбувається до 85-их роковин Голодомору в Україні, академічний симфонічний оркестр "INSO-Львів" Львівської філармонії дав великий концерт у Гаазі (Нідерланди). Виступили тут українські артисти у Церкві Святого Боніфація. Посприяли організації заходу українські Посольство та громада у Нідерландах.

"INSO-Львів" у Гаазі виконав твори видатних українських композиторів: Миколи Лисенка, Валентина Сильвестрова, Мирослава Скорика та Левка Колодуба.

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Inso-Львів, Нідерланди, Голодомор, оркестр, Гаага, музика
Концерт "INSO-Львів" відбувся у Церкві Святого Боніфація

Зауважимо, що участь у концерті як соліст взяв один із найвідоміших українців, львів'янин, скрипаль-віртуоз Олег Каськів. Музикант також є професором Міжнародної музичної академії Ієгуді Менухіна та Женевської консерваторії.

Диригував програмою, зі свого боку, концертмейстер оркестру "INSO-Львів" Євген Крук.

"Цим заходом ми долучились до міжнародної акції "Запали свічку пам’яті". Творячи сучасну історію незалежної України та зміцнюючи її імідж за кордоном силою музики, колектив нашого оркестру знає та шанує історію нашої країни. Якщо не засвоювати уроки історії, не аналізувати те, що відбувалось у минулому, подібні трагедії та злочини проти людства, яким був Голодомор в Україні, повторюватимуться. Свого часу Сталін "захищав" радянське майбутнє України, винищуючи наш народ, а сьогодні Путін, "захищаючи" російськомовне населення, знову знищує цвіт української нації, намагаючись придушити дух українців, нашу свободу та прагнення жити вільно на своїй землі – у незалежній та сильній Україні!
– наголосила голова правління оркестру Іоланта Пришляк.

Inso-Львів, Нідерланди, Голодомор, оркестр, Гаага, музика
Колектив "INSO-Львів" знає та шанує історію України 

Додамо, що зараз "INSO-Львів" проводить гастрольний тур. Усі концерти відбуваються під керівництвом маестро Раймонда Янссена та за участю румунського хору з Філармонії Тімішоари. 

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Загалом львівський оркестр дав уже 15 успішних концертів – у Роттердамі, Ейндговені, Гаазі, Оденбоші, Генгело, Арнгемі, Наймегені, Апелдорні, Амстердамі та Гронінгені.

Inso-Львів, Нідерланди, Голодомор, оркестр, Гаага, музика
Загалом у Нідерландах "INSO-Львів" дали 15 концертів 

Що таке міжнародна акція "Запали свічку пам'яті"? Її приурочено до 85-их роковин Голодомору. Загалом до акції долучилися 85 країн світу, а її ініціював її Світовий конгрес українців спільно з МЗС України, Українським інститутом національної пам’яті та Меморіалом жертв Голодомору. Розпочалася акція 1 вересня, проходить щоденно упродовж 85 днів аж до 24 листопада, коли вшановують жертв Голодомору в Україні 1932-33 років.

Теги: LifeStyle Нідерланди Голодомор Музика Новини культури
Джерело: 24 канал
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