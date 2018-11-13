Український репер Freel випустив провокативний кліп "Шо там у хохлов" про російські фейки

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Український репер Freel випустив пісню "Шо там у хохлов"
Український репер Freel випустив пісню "Шо там у хохлов" / 24 канал

Сингл "Шо там у хохлов" став вже третім синглом з майбутнього альбому "Спалах" українського репера Freel. Це історія про російського вченого-філолога, який побачить на екрані телевізора жахіття, що творяться в Україні, і вирушає туди рятувати російську мову. Але насправді бачить не те, про що говорять на телебаченні.

Іронічна пісня "Шо там у хохлов", за задумом автора, показує, як інформаційна війна є не менш важливою, ніж війна реальна. Український репер зазначив, що має передчуття, що відео в YouTube можуть заблокувати. "Тому встигніть подивитись, показати другу і зашерити, поки воно ще є", – коментує Freel.

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У відеокліпі можна побачити, як в рухомому рядку під палаючим Кремлем перераховуються найвідоміші фейк-новини російської пропаганди, які випускають з весни 2014 року.

Це відео – скоріше сучасне мистецтво, певного роду акціонізм, ніж кліп. Кремль тут – як символ путінського режиму. Це відповідь російській пропаганді – в кадрі відбувається тільки одна, але важлива дія, мрія нехай не всіх, але багатьох українців, які сподіваються, що цей режим врешті самознищиться,
– пояснив Freel.

Трек "Шо там у хохлов" вже можна придбати на цифрових платформах: iTunes, Google Play, Deezer. Реліз музичного альбому "Спалах" запланований на 19 листопада. Одну з пісень репер присвятив кіборгам та боям у Донецькому аеропорті.

Freel – "Шо там у хохлов": дивитись відео онлайн:

 

Теги: LifeStyle Україна – Росія Музика Новини культури
Джерело: 24 канал
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