Український рок-гурт KARNA презентував потужний відеокліп "Вітролом": відео

Український гурт KARNA з Івано-Франківська презентував новий відеокліп на пісню "Вітролом", який увійшов у музичний альбом "Гуцулметал" (2017). Зйомки кліпу проходили у різних локаціях, включно з масштабними музичними фестивалями, що відбуваються в Україні.

Новий кліп на пісню "Вітролом" з’явився на YouTube-каналі гурту 14 березня і отримав вже чимало позитивних відгуків від прихильників.

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KARNA – "Вітролом": дивитись відео онлайн

Режисером відеороботи став Віктор Скуратовський, який вже знімав для KARNA два кліпи – "Party на Прикарпатті" та "Маленька". Музиканти рок-гурту розповіли, що прагнули поєднати простий сюжет, атрибути рок-н-ролл культури та елементи етнічного колориту в образі гуцулів.

Меседж пісні так само як і Party на Прикарпаття, тільки іншими словами та картинками. Це друга пісня про нас усіх – людей контркультури. Людей, яких качають метал-ноти і які готові перевернути все до гори дном заради своєї музики, ідеї та життевого концепту!

– зазначив гітарист Влад Ярун.

Музикант додав, що частину фінальних дублів було знято під час музичного фестивалю "Файне місто" біля Тернополя. Хоч тоді довелось зробити велику кількість дублів, однак в кліпі "це лише коротка сторінка".

"Тепер, коли ми його випускаємо (відеокліп – LifeStyle 24), то реально боїмося, що фани зберуться і просто приб'ють, як побачать десь на концерті. Короче тепер доведеться чемодани на руки і тікати одразу після кожного виступу", – додав гітарист.



Гурт KARNA випустив новий відеокліп на пісню "Вітролом"

Окрім фестивалю, зйомки кліпу відбувались також на фестивалі "Бандерштат",в метро столиці та в передмісті Києва у 2018 році.

На зйомках інших локацій, які відбулися вже значно пізніше восени – мені дуже сподобалася лісова. Коли ми туди приїхали, я був шокований красою! То була справді казкова галявина. Там можна було б знімати "Володар кілець"! Запам‘яталося ще те, що під вітродуєм було дуже холодно і реально здувало з ніг! Листя, яке било по обличчю, а коли співав – потрапляло й до роту! І Володя – наш звукорежисер, який бігав і мішками збирав то листя! 10-20-30 мішків! І то все сипало і дуло на нас!

– поділився враженнями вокаліст гурту KARNA Олексій Шманьов.

Що цікаво, коли гурт оголосив своїм фанатам про вихід кліпу "Вітролом" 11 березня 2019 року, український Гідпрометцентр оголосив штормове попередження по частині території України.

Фото: прес-служба