Український "Щедрик" неперевершено пролунав на одній із найгарніших площ світу: відео

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На центральній площі Сан-Марко у Венеції ефектно виконали "Щедрик": дивіться відео
На центральній площі Сан-Марко у Венеції ефектно виконали "Щедрик": дивіться відео / Соцмережі

На центральній площі італійської Венеції Сан-Марко відбувся святковий концерт за участю великого вокального хору Vocal Skyline та Великого вокального оркестру. Не оминули виконавці увагою і українську пісню "Щедрик" у обробці композитора Миколи Леонтовича, яка стала символом Різдва для всього західного світу.

Відповідне відео публікувала користувачка Катерина Вінтоняк на своїй сторінці у Facebook.

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Зауважимо, що Vocal Skyline – це найчисельніший хор Італії. Його виступи на одній із найгарніших площ світу Сан-Марко мали відбутися аж два дві поспіль – 29-го та 30 грудня. Таким чином вони хочуть відзначити завершення 2018 року.

До слова, разом із Vocal Skyline на одній сцені мав заспівати і Великий вокальний оркестр (Big Vocal Orchestra). Відтак, загалом участь у концерті взяли 50 молодих голосів з Vocal Skyline і 250 учасників Big Vocal Orchestra.

Особливістю виступів Vocal Skyline є те, що їхні співи супроводжуються жестами та рухами, що у підсумку створює колосальний сценічний ефект.

Новорічний виступ Big Vocal Orchestra на площі Сан-Марко: дивіться відео 

 

До слова, нещодавно у каплиці Святого Георгія, де вінчались всі нащадки британської корлеви Єлизавети ІІ, заспівали англомовну версію пісні "Щедрик".

Теги: Новини України Різдво Новорічні свята Новини культури LifeStyle
Джерело: 24 канал
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