Скандальний танцівник Сергій Полунін отримав громадянство Росії: фотодоказ

Український танцівник Сергій Полунін, який нещодавно почав активно демонструвати свою проросійську позицію і любові до очільника Кремля – Володимира Путіна, отримав громадянство Російської Федерації.

Він виклав фотографію нового паспорта в своєму Instagram і заявив про підтримку політики Путіна.

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До світлин свого нового паспорта, зірка балету додав скандальний текст, де він розповів про свою любов до та підтримку Путіну і РФ.

Росія для мене завжди була і є добром. Я дуже щасливий стати громадянином Росії і прийняти позицію проти злих і безсовісних людей, які створюють революції і війни в Україні, Грузії та інших країнах. Істина за Росією,

– заявив Полунін.

Російське громадянство танцюрист отримав 29 жовтня у Москві.



Сергій Полунін отримав паспорт РФ

На його думку, "добро і любов повинні бути такими ж агресивними і цілеспрямованими проти зла, яке вбиває людей і руйнує країни".

"Моя підтримка Володимиру Путіну, який не продав свою країну і підтримує свій народ. Не можу уявити, наскільки важко він працював і наскільки складно йому було", – додав Полунін.

У коментарях чимало користувачів засудили таку скандальну поведінку Полунінаі наголосили, що він зрадив свою Батькіщину і продався Росії.

Чому розгорівся скандал за участю Сергія Полуніна?У свій день народження 20 листопада Сергій Полунін подякував очільнику Кремля. Тоді він переадресував Путіну усі "добрі побажання", які отримав у свій бік та зізнався, що змалку бачив у російському президенті Володимиру Путіну "світло". Тому йому незрозуміло, чому до очільника країни-агресора ставляться погано.



Згодом танцівник до скандального тексту додав фото із зображенням обличчя російського лідера на грудях. Примітно, що при цьому Полунін демонструє і татуювання на руці – воно у нього у вигляді тризубу.

Хто такий Сергій Полунін?Сергій, який родом з міста Херсон, вже у 17 років пішов у великий балет. Тоді його прийняли в трупу лондонського Королівського балету, а через два роки обрали наймолодшим прем'єром в історії. У 22 Сергій "втік" з Королівського балету і відправився шукати щастя і самореалізації в Росії. Згодом про нього дізнались у всьому світі.



У вересні минулого року Сергій Полунін потрапив у список кращих чоловіків 2017 за версією британського журналу GQ. Після цього його часто почали запрошувати до участі в американських кінострічках і в модних фотосесіях.