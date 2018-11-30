Скандальний танцівник Сергій Полунін отримав громадянство Росії: фотодоказ

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Сергій Полунін отримав громадянство Росії
Сергій Полунін отримав громадянство Росії / Фото з відкритих джерел

Український танцівник Сергій Полунін, який нещодавно почав активно демонструвати свою проросійську позицію і любові до очільника Кремля – Володимира Путіна, отримав громадянство Російської Федерації.

Він виклав фотографію нового паспорта в своєму Instagram і заявив про підтримку політики Путіна.

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До світлин свого нового паспорта, зірка балету додав скандальний текст, де він розповів про свою любов до та підтримку Путіну і РФ.

Росія для мене завжди була і є добром. Я дуже щасливий стати громадянином Росії і прийняти позицію проти злих і безсовісних людей, які створюють революції і війни в Україні, Грузії та інших країнах. Істина за Росією,
заявив Полунін.

Російське громадянство танцюрист отримав 29 жовтня у Москві.


Сергій Полунін отримав паспорт РФ

На його думку, "добро і любов повинні бути такими ж агресивними і цілеспрямованими проти зла, яке вбиває людей і руйнує країни".

"Моя підтримка Володимиру Путіну, який не продав свою країну і підтримує свій народ. Не можу уявити, наскільки важко він працював і наскільки складно йому було", додав Полунін.

У коментарях чимало користувачів засудили таку скандальну поведінку Полунінаі наголосили, що він зрадив свою Батькіщину і продався Росії.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Russia always represents good for me! I am happy to Become Russian and to take stand against Evil and Unscrupulous people who create revolutions and wars in Ukraine Georgia and Many other countries. The truth is behind Russia, together we will Unite this world to live in Love. Good and Love Has to be as Aggressive and as Dedicated against Evil who is Killing people and Destroying Countries. My support For Vladimir Putin for not Selling his country and standing by his people no matter what. I can’t imagine how hard he worked and how hard it was for him. You are deferent from many other leaders, the truth Is With you. Россия для меня всегда была и есть добром я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей Которые создают революции и войны в Украине Грузии и других странах. Правда за Россией !Вместе мы объединим этот мир который будет жить в любви. Добро и любовь должны быть такими же агрессивными и целеустремленными против зла, которое убивает людей и разрушает страны. Моя поддержка Владимиру Путину который не продал свою страну и поддерживает свой народ. Не могу представить насколько тяжело он работал и насколько сложно ему было. Вы другой чем многие лидеры, Правда за вами.

Допис, поширений Sergei Polunin (@sergeipolunin)

Чому розгорівся скандал за участю Сергія Полуніна?У свій день народження 20 листопада Сергій Полунін подякував очільнику Кремля. Тоді він переадресував Путіну усі "добрі побажання", які отримав у свій бік та зізнався, що змалку бачив у російському президенті Володимиру Путіну "світло". Тому йому незрозуміло, чому до очільника країни-агресора ставляться погано.

Згодом танцівник до скандального тексту додав фото із зображенням обличчя російського лідера на грудях. Примітно, що при цьому Полунін демонструє і татуювання на руці – воно у нього у вигляді тризубу.

Хто такий Сергій Полунін?Сергій, який родом з міста Херсон, вже у 17 років пішов у великий балет. Тоді його прийняли в трупу лондонського Королівського балету, а через два роки обрали наймолодшим прем'єром в історії. У 22 Сергій "втік" з Королівського балету і відправився шукати щастя і самореалізації в Росії. Згодом про нього дізнались у всьому світі.

У вересні минулого року Сергій Полунін потрапив у список кращих чоловіків 2017 за версією британського журналу GQ. Після цього його часто почали запрошувати до участі в американських кінострічках і в модних фотосесіях.

Теги: Володимир Путін Новини Росії Україна – Росія LifeStyle Скандал
Джерело: 24 Канал
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