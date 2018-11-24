Український телеведучий став власником курйозної нерухомості у США

Відомий український телеведучий Анатолій Анатоліч тепер має власну нерухомість у США і почесне звання місцевого землевласника.

Телеведучий їздив у Лінчбург (штат Теннесі, США) на особисте запрошення українського представництва для посвяти у "сквайри" (з англ. "землевласники"), пише VIVA.

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За традицією, сквайри отримують карту гаманця та свідоцтво справи, яка представляє їх як "власника" незафіксованого земельної ділянки на заводі і дозволяє отримати почесне звання громадянина округу Мур.

Посвята відбувалась у будинку засновника алкогольного бренду, який був збудований ще у 19 столітті.

На території заводу Анатолічу подарували 3 квадратні сантиметри землі.

Телеведучий жартує, що на цій площі він може розмістити хіба що іграшковий будинок з конструктора, але, скоріш за все її доведеться декларувати.

Це моя перша нерухомість в США і тепер, напевно, мені доведеться її декларувати. Максимум, що можу розмістити на своїй ділянці – маленький будиночок Lego. Але для початку непогано,

– каже шоумен.

На своїх сторінках у соцмережах Анатоліч активно ділився світлинами з поїздки до США.