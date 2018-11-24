Український телеведучий став власником курйозної нерухомості у США

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Анатолій Анатоліч став власником 3 кв см нерухомості у США
Анатолій Анатоліч став власником 3 кв см нерухомості у США / Instagram

Відомий український телеведучий Анатолій Анатоліч тепер має власну нерухомість у США і почесне звання місцевого землевласника.

Телеведучий їздив у Лінчбург (штат Теннесі, США) на особисте запрошення українського представництва для посвяти у "сквайри" (з англ. "землевласники"), пише VIVA.

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За традицією, сквайри отримують карту гаманця та свідоцтво справи, яка представляє їх як "власника" незафіксованого земельної ділянки на заводі і дозволяє отримати почесне звання громадянина округу Мур.

Посвята відбувалась у будинку засновника алкогольного бренду, який був збудований ще у 19 столітті.

На території заводу Анатолічу подарували 3 квадратні сантиметри землі.

Телеведучий жартує, що на цій площі він може розмістити хіба що іграшковий будинок з конструктора, але, скоріш за все її доведеться декларувати.

Це моя перша нерухомість в США і тепер, напевно, мені доведеться її декларувати. Максимум, що можу розмістити на своїй ділянці – маленький будиночок Lego. Але для початку непогано,
– каже шоумен.

На своїх сторінках у соцмережах Анатоліч активно ділився світлинами з поїздки до США.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USA моя любовь.

Допис, поширений Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В каждом из нас живет философ, но не в каждой бочке живет Диоген. Это я сам придумал. Не нашел в интернете, а придумал. Вообще важно иногда что-то придумывать, а то мы живем в стиле репостов, причем речь не только про соцсети, а и в жизни. Хозяйки не хотят придумывать свое, они берут это из книг @ruslan_senichkin Блогеры не хотят придумывать свое, ведь проще переделать то, что уже неплохо получается, причем зачастую это тоже спиз**но до нас Дизайнеры переделывать то, что уже было до них, хотя они называют это вдохновение) Про музыкантов вообще молчу. Каждый раз когда слышим новое, жалеем что он(она, они) не стырили что-то более понятное, или перепели свое же пережеваное. Пример новая песня ВИС от @positiff , никто не понял, все требуют чтобы было похоже на имя 505! Иначе нет!!! Телевизор. Тут дно. Наши телевизионщики хвастаются долями форматов, которым по 20 лет)) Серьезно? Вы вспомните формат, который был придуман у нас? Сценаристы, вы тут? Считайте это письмо редактора мое личной страницы, написаное фрилансером, которому я доверяю Ну вы поняли что во мне сегодня живет философ, а в бочках не Диоген, а бурбон.

Допис, поширений Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)

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Теги: LifeStyle Новини нерухомості Курйозні новини Зіркова нерухомість
Джерело: Lifestyle
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