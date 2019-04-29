Український тревел-блогер фотографує для Discovery: дивовижні фото з різних куточків світу

340
Олександр Ладанівський
Олександр Ладанівський / 24 канал

Фотографії відомого українського тревел-фотографа Олександра Ладанівського поширює офіційна сторінка Discovery в інстаграмі.

Олександр мандрує різними країнами світу, сам організовує подорожі та робить надзвичайної краси фото.

Читайте також: Леонардо Ді Капріо поширив знімок українського фотографа: зворушлива реакція митця

Блогер інколи фотографує спеціально для Discovery, а вони час від часу публікують його знимки.

Серед поширених фотографій: найбільший льодовик Європи, острови Північної Норвегії, гора Матергорн у Пеннінських Альпах, зелені дахи в Ісландії та її рідкісні птахи, відоме австрійське село Гальштат і ще багато інших вражаючих місць.

Нещодавно зі сторінки Discovery фотографію Олександра Ладанівського поширив собі на сторінку сам Леонардо Ді Капріо. На знимку зображений найбільший льодовик Європи – в Ісландії. Він дуже швидко тане, щороку зменшуючись на 100 метрів. Причиною цьому є зміна клімату, до якої блогер хоче привернути увагу.

 

blog_ava
Вихідні у травні 2019: коли відпочиватимуть на свята українці
сьогодні
9806
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Новини культури Новини України Подорожі
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди поїхати на травневі свята в Україні: на море, у гори та з дітьми
сьогодні 17:00 Куди поїхати на травневі свята в Україні: на море, у гори та з дітьми
Наталя Боднар 3648
Річниця весілля Кейт Міддлтон і принца Вільяма: історія кохання подружжя у фотографіях
сьогодні 12:01 Річниця весілля Кейт Міддлтон і принца Вільяма: історія кохання подружжя у фотографіях
6464
Незвичні звичаї Великодня: як добре ви знаєте традиції?
28 квітня 12:48 Незвичні звичаї Великодня: як добре ви знаєте традиції?
4140
Пенелопі Крус – 45: як успішній актрисі вдається бути турботливою мамою та секс-символом Іспанії
28 квітня 12:21 Пенелопі Крус – 45: як успішній актрисі вдається бути турботливою мамою та секс-символом Іспанії
Марта Вересюк 1419
Куди поїхати на Великдень в Україні: найкращі місця для відпочинку
28 квітня 11:34 Куди поїхати на Великдень в Україні: найкращі місця для відпочинку
2539
Новини
Більше новин
Залиште відгук