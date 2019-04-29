Український тревел-блогер фотографує для Discovery: дивовижні фото з різних куточків світу

Фотографії відомого українського тревел-фотографа Олександра Ладанівського поширює офіційна сторінка Discovery в інстаграмі.

Олександр мандрує різними країнами світу, сам організовує подорожі та робить надзвичайної краси фото.

Читайте також: Леонардо Ді Капріо поширив знімок українського фотографа: зворушлива реакція митця

Блогер інколи фотографує спеціально для Discovery, а вони час від часу публікують його знимки.

Серед поширених фотографій: найбільший льодовик Європи, острови Північної Норвегії, гора Матергорн у Пеннінських Альпах, зелені дахи в Ісландії та її рідкісні птахи, відоме австрійське село Гальштат і ще багато інших вражаючих місць.

Нещодавно зі сторінки Discovery фотографію Олександра Ладанівського поширив собі на сторінку сам Леонардо Ді Капріо. На знимку зображений найбільший льодовик Європи – в Ісландії. Він дуже швидко тане, щороку зменшуючись на 100 метрів. Причиною цьому є зміна клімату, до якої блогер хоче привернути увагу.