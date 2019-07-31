Український трейлер до стрічки "Вайнштейн" про секс-ґвалтівника з'явився в мережі: відео

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Кадр з фільму "Вайнштейн"
Кадр з фільму "Вайнштейн" / IMDb

Перший україномовний трейлер до фільму "Вайнштейн", головним героєм у якому постає сексуальний ґвалтівник Гарві Вайнштейн, з’явився на популярній відеоплатформі. Стрічка вийде в український прокат ще влітку 2019 року.

У червні 2018 року в мережі з'явилася інформація, що голлівудська знімальна команда візьметься за екранізацію фільму, в основу якого покладуть реальні події з життя звинуваченого у секс-домаганнях Гарві Вайнштейна. А днями у мережі з'явився трейлер до стрічки "Вайнштейн" на YouTube-каналі компанії Arthouse Traffic.

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У центрі сюжету постали жертви відомого голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна, а також його колеги, друзі і журналісти. Вони розповідали його історію, яку довелося бачити своїм поглядом. Також у кінокартині привернули увагу до спроб знаменитості зберегти свою популярність і владу навіть після звинувачень у домаганнях. Прем'єра у світі відбулася раніше, а в Україні фільм презентуватимуть 22 серпня.

Дивитися трейлер до фільму "Вайнштейн": відео 

Що відомо про скандал з Гарві Вайнштейном?

Гарві Вайнштейн користувався неабиякою популярністю у Голлівуді, допоки 5 жовтня 2017 року відомий сайт The New York Times не опублікував статтю, в якій журналісти розповіли і довели його сексуальні домагання. Попри те, що він продюсував безліч популярних фільмів, серед яких "Володар перснів", "Кримінальне чтиво", "Вбити Білла" та інші, це не стало на заваді моментальної втрати репутації, адже у домаганнях його звинуватили понад 20 жінок. У списку жертв виявилися Роуз МакГоуен, Анджеліна Джолі, Гвінет Пелтроу та багато інших.

Жертви Гарві Вайнштейна
Жертви Гарві Вайнштейна / Колаж LifeStyle 24

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Теги: LifeStyle Кіно Секс-скандал Голлівуд Гарві Вайнштейн
Джерело: LifeStyle 24
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