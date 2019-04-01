Український цирк зіграв у новому фільмі від Disney – "Дамбо"

Нещодавно на великий український екран вийшла довгоочікувана адаптація на фільм "Дамбо" від знаменитої кіностудії Walt Disney. Після прем'єри кінокартини стало відомо, що у зйомках фільму взяли участь артисти українського цирку.

В український прокат анімаційний фільм "Дамбо" вийшов 28 березня 2019 року. Однак зйомки кінокартини розпочалися ще навесні 2018 року. Саме тоді перед камерами знаменитої на весь світ кіностудії Disney постали артисти Національного українського цирку. Про це повідомив цирковий хореограф фільму "Дамбо" на своїй сторінці в Facebook.

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В четвер, 28 березня, Крістіан Криштоф опублікував на своїй сторінці в соціальних мережах допис, у якому подякував усім цирковим артистам, що взяли участь у зйомках фільму, прикріпивши декілька знімків.

Два роки тому, коли я представляв концепцію багатошарового торта, мені сказали, що вона хороша, але потрібно думати ще масштабніше ... Хочу подякувати особливим людям в команді, професіоналам, які допомогли втілити мою ідею. Дякую Марії Ремневій (режисер-постановник Національного цирку України) за структурування постановки і втілення її в реальність … Окреме спасибі за підтримку Національному цирку України і його режисерові Людмилі Шевченко,

– написав цирковий хореограф фільму "Дамбо" Крістіан Криштоф.