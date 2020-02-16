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Український Тунель кохання очолив рейтинг найромантичніших місць світу за версією Daily Mail

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Тунель кохання на Рівненщині очолив рейтинг Daily Mail / www.dailymail.co.uk

До Дня святого Валентина чи не всі світові ЗМІ запропонували читачам влаштувати романтичний вікенд у незвичних місцях. Так, представники таблоїду Daily Mail склали свій рейтинг локацій, які зможуть вразити навіть досвідчених туристів. Очолив список український Тунель кохання, що на Рівненщині.

У День закоханих представники британського таблоїда Daily Mail опублікували власний рейтинг незвичних та найромантичніших місць світу. Журналісти зазначили, що чимало туристів втомились від класичних локацій для відзначення Дня святого Валентина, тому вони вирішили здивувати своїх читачів та запропонували маловідомі для європейських туристів місця. 

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Очолив рейтинг український Тунель кохання. Він розташований біля селища Клевань, що на Рівненщині. Саме сюди щороку приїжджають тисячі закоханих пар, які й творять романтику цього місця. 

Цікаво, що з'явився Тунель кохання випадково. Колись на тому місці була звичайна залізнична колія, яка вела до військової бази. Щоб замаскувати залізничний шлях, його обсадили деревами, які згодом розрослись та створили рівну арку, яка вражає красою. У кожну пору року Тунель кохання виглядає по-різному, тому часто туристи повертаються сюди, щоб зробити нові фото. На це звернули увагу й представники Daily Mail, які додали: "Місцева легенда говорить, що закохані пари, які загадають бажання, прогулюючись по тунелю, обов'язково отримають бажане". 

Тунель кохання взимку
Тунель кохання взимку / Pinterest 

Романтичне фото в Тунелі кохання
Романтичне фото в Тунелі кохання / Pinterest

Тунель кохання очолив рейтинг найромантичніших місць
Тунель кохання очолив рейтинг найромантичніших місць / Pinterest

Тунель кохання восени
Тунель кохання восени вражає красою / Pinterest

Окрім цього, до рейтингу найромантичніших місць увійшли локації Естонії, Франції, Грузії, США, Мексики, Великобританії, Росії, Японії. 

Рейтинг найромантичніших місць до Дня Валентина: 

  1. Тунель кохання в Клевані (Україна)
  2. Статуя Алі і Ніно в Батумі (Грузія)
  3. Дерева кохання на мосту Лужкова в Москві (Росія)
  4. Хвилеріз в Пярну (Естонія)
  5. Храм Ясуї Компіра-гу в Кіото (Японія)
  6. Алея поцілунків в Гуанахуато (Мексика)
  7. Мурал "Любовний лист для тебе" в Філадельфії (США)
  8. Меморіал "Зворушлива пара" в Томпсон-парку, Лавленд, Колорадо (США)
  9. Статуя "Місце зустрічі" в Лондоні (Великобританія)
  10. Мурал "Я люблю тебе" в Парижі (Франція)
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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України Відпочинок Рівне Рейтинги LifeStyle Подорожі
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