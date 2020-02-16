Український Тунель кохання очолив рейтинг найромантичніших місць світу за версією Daily Mail

До Дня святого Валентина чи не всі світові ЗМІ запропонували читачам влаштувати романтичний вікенд у незвичних місцях. Так, представники таблоїду Daily Mail склали свій рейтинг локацій, які зможуть вразити навіть досвідчених туристів. Очолив список український Тунель кохання, що на Рівненщині.

У День закоханих представники британського таблоїда Daily Mail опублікували власний рейтинг незвичних та найромантичніших місць світу. Журналісти зазначили, що чимало туристів втомились від класичних локацій для відзначення Дня святого Валентина, тому вони вирішили здивувати своїх читачів та запропонували маловідомі для європейських туристів місця.

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Очолив рейтинг український Тунель кохання. Він розташований біля селища Клевань, що на Рівненщині. Саме сюди щороку приїжджають тисячі закоханих пар, які й творять романтику цього місця.

Цікаво, що з'явився Тунель кохання випадково. Колись на тому місці була звичайна залізнична колія, яка вела до військової бази. Щоб замаскувати залізничний шлях, його обсадили деревами, які згодом розрослись та створили рівну арку, яка вражає красою. У кожну пору року Тунель кохання виглядає по-різному, тому часто туристи повертаються сюди, щоб зробити нові фото. На це звернули увагу й представники Daily Mail, які додали: "Місцева легенда говорить, що закохані пари, які загадають бажання, прогулюючись по тунелю, обов'язково отримають бажане".



Тунель кохання взимку / Pinterest



Романтичне фото в Тунелі кохання / Pinterest



Тунель кохання очолив рейтинг найромантичніших місць / Pinterest



Тунель кохання восени вражає красою / Pinterest

Окрім цього, до рейтингу найромантичніших місць увійшли локації Естонії, Франції, Грузії, США, Мексики, Великобританії, Росії, Японії.

Рейтинг найромантичніших місць до Дня Валентина: