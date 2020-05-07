Український журнал Vogue представив обкладинку з еротичною ілюстрацією: думки читачів розійшлись

Українська версія глянцю Vogue анонсувала випуск нового травнево-червневого видання з незвичною ілюстрацією на обкладинці. Її авторкою стала американська фотографиня українського походження Олена Ємчук.

Новий випуск модного журналу має назву REBIRTH, що на українську мову перекладається як "відродження" або "воскресіння". Еротичну ілюстрацію художниця Олена Ємчук створила у Нью-Йорку, перебуваючи в домашній ізоляції. Вона вирішила продемонструвати, як зміни у світі можуть слугувати початком нового циклу. Саме тому вона зобразила шість оголених жінок та змію як символ переродження, повідомляє 24 канал.

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"Змія уособлює творчу силу, це символ переродження, трансформації, зцілення й оновлення життєвого циклу. Люди рука до руки – прагнення до фізичної близькості, якої усі ми так потребуємо. Торкатися одне до одного зараз – небезпечно, і я хотіла змалювати сцену, де дотик цілющий. Полуду, що застує погляд дівчини з птахом, розвіює також рука. Птах символізує пробудження і звільнення. Палітра кольорів покликана передати дух весни і повернення до природи", – так протрактували посил ілюстрації української художниці автори видання в інстаграмі.

На такий творчий експеримент читачі та підписники інстаграм-сторінки Vogue UA відреагували по-різному. Дехто захоплений новою не гламурною обкладинкою, а деякі зазначили, що такий стиль їм зовсім не близький: "Треш просто", "Вау!", "Такий стиль мені зовсім не близький", "Який же це кайф – бачити таку ілюстрації на обкладинці журналу!", "Чекаю з нетерпінням", "Ви як завжди – любов. Кожна обкладинка неповторна", "Чудова обкладинка для чудового журналу. Взагалі, цікава ідея додавати ілюстрації в контент", "Як же красиво!", "Що тут коїться?", "Вибачте, але де гендерна рівність? Чому на цій обкладинці лише один чоловік?".

Пропонуємо переглянути також інші ілюстрації американської ілюстраторки на її інстаграм-сторінці, які вражають не менше ніж обкладинка Vogue.