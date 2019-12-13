Українську кераміку визнали світовою спадщиною ЮНЕСКО

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) оновила список світової спадщини. Відтепер у документі значиться українська кераміка.

Відомо, що оновлення прийняли на 14-й сесії Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини 12 грудня. Представники ООН вирішили внести до списку місцеві промисли, які, як переконані експерти, потрібно зберегти для нащадків. Зокрема, відзначили Юр'ївський хоровод, який зберігся тільки в кількох селах Білорусі, хорезмский танець-брязкіт з Узбекистану, киргизький ак-Калпак, туркменське килимарство і українську кераміку.

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Перед знаковим засіданням ЮНЕСКО до столиці Колумбії поїхала делегація з Косова. Українці презентували у Боготі традиційну кераміку та переконали експертів внести її до світової спадщини. До делегації долучилась член Національної спілки художників Марія Гринюк, яка з мистецької точки зору пояснила цінність виробів та унікальність їх виготовлення.



Засідання ЮНЕСКО: українська делегація / Facebook

В чому полягає особливість косівської кераміки

Косів – невеличке гірське місто в Івано-Франківській області, в якому і досі збереглась традиція виготовлення мальовничої кераміки. Технології передались українцям від предків, тому і досі для створення виробів можуть використовувати нетипові інструменти, зокрема, ріг корови чи гусяче перо.

Орнамент майстрині обирають, здебільшого, рослинний. Малюнок виконується у трьох кольорах: жовтому, зеленому, коричневому. Обов'язковим є білий фон, адже саме на ньому традиційний орнамент виглядає колоритно та особливо привабливо. Загалом косівська кераміка показує гуцульські традиції та вірування, тому становить чималу цінність для наступних поколінь.

Неймовірною є і техніка, яку використовують українки. Її називають "ритуванням" або ж "гравіюванням". Спершу майстрині випалюють у гончарній печі виріб, згодом покривають його білою фарбою та наносять унікальний розпис. Завершує процес повторне випікання. Такої техніки більше немає у світі, що й стало однією з причин внесення її до світової спадщини ЮНЕСКО.



Косівська кераміка / Наукова бібліотека КНУКіМ



Українську кераміку внесли до списку ЮНЕСКО / Facebook



Традиційна косівська кераміка / Що Там

Як створюється косівська кераміка: дивіться відео