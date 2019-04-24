Українську книгу визнали однією з найвидатніших для дітей з інвалідністю

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Книга "Рікі та дороги" Марка Лівіна
Книга "Рікі та дороги" Марка Лівіна / chytay-ua.com

Книга українського письменника Марка Лівіна "Рікі та дороги" потрапила до престижного міжнародного каталогу IBBY видатних книжок для дітей з інвалідністю.

У ній автор детально описав світ 14-річного Матвія, який страждає на синдром Асперґера (форма високофункціонального аутизму). Хлопчика є серйозні труднощі у спілкуванні із іншими людьми. Зокрема, йому притаманний певний стереотипний, повторюваний репертуар поглядів і занять. Матвію, як і всім, хочеться, аби його любили, розуміли, захищали, заспокоювали тощо, проте частий фідбек від світу – це саме непорозуміння.

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Книга "Рікі та дороги" Марка Лівіна

"Ми перебуваємо поруч з авторами зі США, Великої Британії, Ірландії, Швеції, Канади та інших. Це відзнака на найвищому рівні!", – зрадів Лівін.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я зараз дуже щиро радію і ви за мене порадійте! Моя книга «Рікі та дороги» потрапила до престижного міжнародного каталогу IBBY видатних книжок для дітей з інвалідністю. Ми знаходимося поруч з авторами зі США, Великої Британії, Ірландії, Швеції, Канади та інших. Це відзнака на найвищому рівні! Трохи контексту: «Міжнародна рада з дитячої та юнацької книги (International Board on Books for Young People, IBBY) – неприбуткова організація у Швейцарії, мета якої – пропагування книг для дітей. Засновниками стали Еріх Кестнер, Ліза Тецнер, Астрід Лідгрен». ‍♂️ Астрід Ліндгрен, друзі, Астрід Ліндгрен ️

Допис, поширений Марк Лівін (@marklivin)

Міжнародну раду з дитячої та юнацької книги (International Board on Books for Young People – IBBY) утворили у 1953 році у швейцарському Цюриху. Серед засновників були Еріх Кестнер, Ліза Тецнер, Астрід Лідгрен. Це неприбуткова організація, яка визначає свою мету у популяризації якісної дитячої літератури та захисту прав дітей. Зокрема, IBBY зробилп внесок у розробку принципів Конвенції про права дитини, ратифікованої ООН у 1990 році.

Окремий напрямок, у якому працює організація, – дослідження у сфері літератури для дітей та юнацтва з інвалідністю. Для формування каталогу щодва роки IBBY визначає найвидатніші приклади такої літератури з усього світу.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури Література
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