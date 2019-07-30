Українці представлять унікальну скульптуру на фестивалі у США: яскраві фото, відео

Burning man – це дійство, яке триває дев'ять днів посеред пустелі Блек-рок у американському штаті Невада. Головне правило – радикально самовиражатися та ні в чому себе не стримувати.

Як виникла ідея фестивалю

За легендою, фестиваль почався в 1986 році з того, що Ларрі Гарві та Джеррі Джеймс з друзями спалили на пляжі в Сан-Франциско дерев'яне опудало у вигляді людини з собакою. Гарві наштовхнуло на це начебто нерозділене кохання.

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Дійство настільки сподобалося учасникам і перехожим, що Гарві вирішив повторити те ж саме через рік й долучити й інших, хто хотів би виразити свій внутрішній світ.

Архівні кадри першого спалення, 1986 рік: дивіться відео

Згодом статуя для спалення вперше отримала задокументовану назву "Палаюча людина". До 1990 року Burning Man досяг таких масштабів, що довелося шукати нове місце його проведення, яким стала пустеля Блек-Рок.



Щорічно фестиваль приймає пустеля Блек-Рок у США

Особливим став 2011 рік. Тоді фестиваль зміг вмістити 53 963 учасники, понад 900 таборів. Свої твори виставляли митці з п'яти континентів. Кількість учасників щороку й надалі зростала.

Принципи фестивалю

Щороку сюди з'їжджаються понад 70 тисяч людей й найкреативніші привозять зі собою неймовірні інсталяції. Деякі з них спалюються творцями ще до закінчення Burning Man.

Дивіться трейлер документального фільму про фестиваль:



Організатори закликають до активної участі у фестивалі, відвідування події пасивними спостерігачами не схвалюється. Також не дозволяється пересуватися територією автомобілем чи мотоциклом, проте дозволяються велосипеди, а також рухомі інсталяції.

Неймовірні інсталяції різних років: дивіться фото



10 найголовніших принципів Burning Man:

• Радикальна участь — будь-хто може стати частиною фестивалю, незнайомців там поважають.

• Спільнота фестивалю прагне до створення соціальних умов, вільних від фінансових угод, комерційного спонсорування або реклами.

• Дарування — оскільки на фестивалі немає комерції, можна робити подарунки. Вони не передбачають повернення або обмін на щось рівноцінне.

• Радикальна самостійність — Burning Man закликає до покладання на лише ті ресурси, які учасники беруть з собою в пустелю.

• Радикальне самовираження — ніхто, крім самого учасника чи їх групи не може визначати зміст творів.

• Загальні зусилля — учасники фестивалю цінують співпрацю у створенні, просуванні та захисті творів мистецтва.

• Цивільна відповідальність — члени спільноти, які організовують заходи на фестивалі, повинні взяти на себе відповідальність за них.

• Не залишати ніяких слідів — спільнота Burning Man поважає навколишнє середовище. Воно прагне не залишати ніякого сліду своєї діяльності й, за можливості, залишити місце проведення фестивалю в кращому стані, ніж воно було перед тим.

• Співучасть — до дії запрошуються всі охочі.

• Безпосередність — фестиваль прагне подолати перешкоди, які стоять між учасниками і вираженням їхнього внутрішнього світу.

Українці на Burning Man

Робота українських митців вперше була представлена на Burning Man у 2015 році. Нею стала скульптура "Любов" Олександра Мілова.



Інсталяція українців в 2015 році, "Любов"

Цього року на Burning man з'явиться й український метелик із Петриківським розписом. За втілення проекту взялись 10 українців, при чому живуть вони у трьох країнах: п'ятеро у США, троє в Україні та ще двоє – у Таїланді.

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Ця ідея виникла після повернення з тогорічного фестивалю. Хотілось показати власний досвід вивільнення емоцій, тобто катарсис. Досвід, який допоміг розкритись, знайти справжнього себе.

Тому символом переродження став метелик: перш ніж показати світу свої істинні кольори, він проходить через кілька етапів трансформації. Те ж відбувається і з людиною: ми змінюємося, приймаємо життєві виклики, ростемо й врешті стаємо тими, ким є.



Таку інсталяцію українці представлять на фестивалі у 2019 році



Автори ідеї вирішили прикрасити метелик традиційними розписами Центральної України. Вважають, що такі візерунки притягують хорошу енергію у домівки і захищають від негараздів. Розписи птахів, квітів та ягід втілила художниця Марина Маляренко.

Як створюють скульптуру Catharsis: дивіться відео

Поява класичного українського візерунка на такому фестивалі – це ще й хороша реклама вітчизняної культури. Журнал Forbes вже вніс творіння українців у список найбільш несамовитих інсталяцій цьогорічного Burning man.

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Але реалізація – справа непроста, адже бюджет конструкції – 6 тисяч доларів. Це металевий каркас, заввишки три метри, крила з тирсоплити, флюоресцентні фарби, лед-світло, генератор й, зрештою, перевезення конструкції з Сіетла до пустелі й назад.

Тож для збирання коштів зареєструвались на краудфандинговій платформі, організовують вечірки. Підтримати українців можете й ви. До старту фестивалю залишається менше, ніж місяць: у 2019 році він триватиме з 25 серпня по 2 вересня.