Українці легко розколюються на табори, – Pianoбой прокоментував ситуацію в державі

Український артист Дмитро Шуров, який виступає під псевдонімом Pianoбой, звернувся до підписників свого блогу з особливими словами. Шоумен зазначив, що суспільство не можна перебудувати всього за кілька років, однак це стає можливим, якщо робиться колективно.

За словами Pianoбой, суспільство розколюється на табори. Ймовірно, це явище артист побачив після першого туру виборів президента України. Після оприлюднення перших результатів голосування мережа вибухнула шквалом коментарів, а люди поділились на два табори – тих, хто вважають результати справедливими, і тих, хто не має наміру сприймати такі дані. Дмитро Шуров пояснив, чому відбувається подібний розкол.

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"Українці так легко розколюються на табори, тому що ніхто не поважає і не слухає думку іншого і починає одразу насипати л*йном. Якщо вам не подобається думка опонента – спробуйте з ним говорити, аргументувати. Не заради когось чи чогось, а для нас з вами. Суспільство, побудоване на бажанні взаємодіяти, буде сильнішим за будь-яких обставин. Його за кілька років не побудуєш, це складно, але якщо колективно працювати, то все можливо", – заявив Дмитро Шуров.

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю LifeStyle 24 Pianoбой зізнався, що він є класичним інтровертом, тому швидкоплинні речі його не вражають. Саме тому передвиборчі перегони його "не витягують зі свого світу".

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"Я – не людина хайпу. Мене не так просто витягнути з мого світу і заразити якимись швидкоплинними речами. Тож спокійно реагую на передвиборчі перегони... У цьому випадку в мене, скоріше, все навпаки: коли над тобою нависає постійна тривога, хочеться писати та продукувати музику, яка об’єднує, яка несе радість життя та любов. Жити тут і зараз, покращувати життя своє та оточуючих, робити свою справу на межі можливостей – це мій рецепт приймати те, що ти не в змозі змінити", – розповів про своє ставлення до політики та скандалу з Євробаченням Дмитро Шуров.

Водночас перед президентськими виборами Pianoбой опублікував у своєму блозі пісню. У ролику артист заявив, що країна чекає чесного главу держави, який буде працювати на її добробут.

У неділю, 31 березня, в Україні пройшов перший тур президентських виборів 2019. За даними ЦВК, Володимир Зеленський отримав понад 30% голосів, а Петро Порошенко – понад 16%. Наразі опрацьовано 86,22% голосів виборців.