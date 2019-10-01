Українці потрапили у список найвпливовіших людей у галузі моди

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Ася Мхітарян і Дмитро Євенко
Ася Мхітарян і Дмитро Євенко / www.gettyimages.com

Українці Ася Мхітарян (засновниця Asthik Group) і Дмитро Євенко (засновник IENKI IENKI) третій рік поспіль потрапили до списку 500 найвпливовіших людей у галузі моди за версією видання The Business of Fashion.

У список, який опублікований на сайті Business of Fashion, ввійшли представники 70 національностей. У 2019 році видання переглянуло і доповнило вже наявний BoF 500. Що цікаво, цього року у топ найвпливовіших людей у галузі моди потрапила й герцогиня Сассекська Меган Маркл.

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За словами засновника бренду Ienki Ienki Дмитра Євенка, який пишається своєю перемогою, вести бізнес з України не є просто.

Глобальна fashion-економіка не звертає увагу на те з якої ти країни, який у тебе бекграунд і можливості. Умови і конкуренція для всіх однакові. Вести бізнес з України, зізнаюся, не дуже просто, і тим більш значуща наші успіхи на світовій арені, і тим приємніше, що їх помічає такий авторитетний ресурс як BoF,
– заявив Євенко.

Ася Мхітарян і Дмитро Євенко
Ася Мхітарян і Дмитро Євенко / Getty Images

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Мода
Джерело: LifeStyle 24
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