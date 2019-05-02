Українці повезуть унікальну інсталяцію на американський фестиваль Burning Man

Українці готують незвичайну інсталяцію на всесвітньо відомий фестиваль, який проводять у США, Burning Man. Над розробкою під назвою Cocoonap працюють 14 людей – творча група з Дніпра "Артмісто" та кілька їхніх колег із Сіетла.

Інсталяція матиме форму кокона-трансформера. Його конструкція складатиметься із рухомих деталей з дерева, які будуть розкриватися і показувати різні фігури. Також Cocoonap оснастять численними світлодіодами та контролером, за допомогою якого змінюватимуть мелодії. Інсталяція сягне трьох метрів заввишки, пише Ain.ua.

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Як виглядатиме Cocoonap: відео

Основну частину проекту збирають в Україні. Далі її відправлять у США, де і завершуватимуть роботу над конструкцією. І вже у готовому вигляді вона поїде у Black Rock City, де проводять фестиваль.

Burning Man – це щорічний фестиваль, який триває 8 днів. Його проводять у серпні у пустелі Блек-Рок, штат Невада (США). На нього з'їжджаються люди зі всього світу. За середніми підрахунками, один фестиваль збирає близько 70 тисяч шанувальників. На захід митці привозять сучасні арт-інсталяції, які часто приголомшують уяву. Проте по закінченню фестивалю більшість конструкцій спалюють.

Цікаві факти про Burning Man

1. Перші 9 років фестиваль проходив без прив’язки до конкретної теми, але з 1995 року подія стала проводитися за наперед визначеною тематикою. Першою ж неофіційно було обрано "Добро і зло". Цього року тема Burning Man – "Я, робот", відсилаючись до знаменитого фантаста Айзека Азімова.

2. За легендою, фестиваль започаткувало двоє чоловіків Ларрі Гарві та Джеррі Джеймс, які у 1986 році спалили на пляжі в Сан-Франциско дерев'яне опудало. Воно мало вигляд людини з собакою, а спалити його вирішили як акт радикального самовираження через нерозділене кохання.



Палаюча статуя на фестивалі Burning Man

Це настільки сподобалось Гарві, що той вирішив повторити подію рівно через рік в тому ж місці. Згодом статуя для спалення офіційно отримала назву "Палаюча людина", а кількість людей, які брали участь в ритуалі, щороку збільшувалась. Згодом фестиваль перемістився із Сан-Франциско у пустелю Блек-Рок, а спалення статуї навіть тимчасово припиняли.

3. Цей фестиваль не про музику, а про культуру і самовираження загалом. На пустельній території можна зустріти неймовірні зразки сучасного мистецтва з усього світу. У 2015 році на фестивалі вперше представили роботу українських митців, – нею стала скульптура "Любов" Олександра Мілова.



Скульптура "Любов" Олександра Мілова

4. За всю історію фестивалю у 2011 році на Burning Man прибула рекордна кількість учасників, – майже 54 тисячі. В пустелі тоді було розміщено понад 900 таборів, а свої твори митці виставляли з п'яти континентів. Що цікаво, на момент щорічного фестивалю учасники самі забезпечують собі харчування, житло та інші потреби на території фестивалю. По закінченню всі експонати та пожитки збираються, а місцерозташування фестивалю в пустелі рік за роком змінюється.

5. В рамках фестивалю Burning Man у 1992 році була введена посада "рейнджер" для охорони порядку події. У 1998 Google вперше присвятив спеціальний дудл, а в 2000-му вперше почала виходити внутрішня газета "Black Rock Gazette". Вже у 2003 році вийшла віртуальна гра, присвячена фестивалю, а в 2006 році фестиваль транслювали по телебаченню. З розвитком інтернету у 2014 році за Burning Man можна було вперше спостерігати в онлайн-трансляції.