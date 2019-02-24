Українці, ви іпанулись: реакція соцмереж на перемогу Maruv у нацвідборі на Євробачення-2019

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Реакція соцмереж на перемогу Maruv у нацвідборі на Євробачення-2019
Реакція соцмереж на перемогу Maruv у нацвідборі на Євробачення-2019 / Iz.ru

Співачка Maruv перемогла в українському національному відборі на Євробачення-2019. Це викликало бурхливу реакцію користувачів соціальних мереж. Дехто радіє за співачку, а хтось критикує її перемогу, адже Maruv неодноразово гастролювала в Росії і має заплановані там концерти.

Незважаючи на перемогу Maruv, через виниклий довкола неї скандал Національна суспільна телерадіокомпанія ще остаточно не вирішила, чи відправляти співачку на Євробачення-2019.

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соцмережі Maruv
Реакція соцмереж на перемогу Maruv

Чому розгорівся скандал довкола участі Maruv у Євробаченні-2019? Maruv перемогла у фіналі нацвідбору на Євробачення-2019 та отримала право представляти Україну на пісенному конкурсі. Проте чимало українців висловлюються проти виступу артистки на конкурсі від України, адже Maruv продовжує гастролювати Росією. Співачка свої концерти в Росії аргументує тим, що цими виступами сприяє "миру між країнами".

При цьому Maruv заявила, що вважає Крим територією України, але не змогла однозначно відповісти на питання про війну на Донбасі. Співачка сказала, що це дуже складне запитання для неї, адже її близькі втратили домівки на Донбасі, і їй про це дуже важко говорити. Maruv додала, що "хоче, аби настав мир, і щоб нарешті це закінчилося".

 

 

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Теги: Новини України LifeStyle MARUV Євробачення 2019 Євробачення Музика Скандал Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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