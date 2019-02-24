Українці, ви іпанулись: реакція соцмереж на перемогу Maruv у нацвідборі на Євробачення-2019

Співачка Maruv перемогла в українському національному відборі на Євробачення-2019. Це викликало бурхливу реакцію користувачів соціальних мереж. Дехто радіє за співачку, а хтось критикує її перемогу, адже Maruv неодноразово гастролювала в Росії і має заплановані там концерти.

Незважаючи на перемогу Maruv, через виниклий довкола неї скандал Національна суспільна телерадіокомпанія ще остаточно не вирішила, чи відправляти співачку на Євробачення-2019.

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#Eurovision Maruv? Серйозно? Українці, ви іпанулись? От тепер я реально переживаю за майбутні вибори ((( — Лана (Світлана) (@lana777009) 24 февраля 2019 г.

Меня бомбило вчера от нацотбора на Евровидение, сегодня меня бомбит от последствий. Оставьте Maruv в покое, она заслуживает этого шанса!

P. S. Притула - мразотный хам, не пускайте его на сцену.

У меня все — Энджи (@FolIia) 24 февраля 2019 г.

Дорогі українці ! наша діаспора українська дуже обурена тим що Maruv отримала право поїхати в Ізраїль на Євробачення.Я хочу сказати - тут зустрінуть їх протести і не дай Боже !Ті хто працює співає в русні нема що тут робити і представляти рідну Україну! Слава Україні — Lviv Israel (@LvivIsrael) 24 февраля 2019 г.

Ватна потаскуха MARUV якщо не відмовиться від своїх концертів в х#йлостані, передасть своє місце FREEDOM JAZZ. Іде 6-й рік війни, а ватні шльондри представляють Україну в Европі. — ШопАгоЛИк (@shopagolikua) 24 февраля 2019 г.

У вас война,смерти и боль?То только у вас.А вот MARUV не видит ничего плохого в гастролях по РФ и всегда готова сплясать для убийц наших детей.Потому,что нужно "объединять страны".Вот такой вот он наш представитель на Евровидении.Вот такой вот наш народ,за нее проголосовавший pic.twitter.com/2x4MqcGznY — Alexey (@AlexeyShipov) 24 февраля 2019 г.

На Евровидение Украину представит певица MARUV - "голубь мира", гастролирующий во время войны в россии. Это позор.Всю эту конкурсную контору разогнать ко всем чертям!Почему так много публичных людей оказались продажными?Выбираем между плохим и очень плохим https://t.co/CW7TzFotAL — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 23 февраля 2019 г.

Кстати, сегодня узнала, что Украину представляет Maruv

и я очень рада, услышав об этом

Удачи ей — Яочень (@Johny_ohdaddy) 24 февраля 2019 г.



Реакція соцмереж на перемогу Maruv

Чому розгорівся скандал довкола участі Maruv у Євробаченні-2019? Maruv перемогла у фіналі нацвідбору на Євробачення-2019 та отримала право представляти Україну на пісенному конкурсі. Проте чимало українців висловлюються проти виступу артистки на конкурсі від України, адже Maruv продовжує гастролювати Росією. Співачка свої концерти в Росії аргументує тим, що цими виступами сприяє "миру між країнами".



При цьому Maruv заявила, що вважає Крим територією України, але не змогла однозначно відповісти на питання про війну на Донбасі. Співачка сказала, що це дуже складне запитання для неї, адже її близькі втратили домівки на Донбасі, і їй про це дуже важко говорити. Maruv додала, що "хоче, аби настав мир, і щоб нарешті це закінчилося".