Українців вперше номінували на Літературну премію ЄС

У 2019 році українські письменники вперше боротимуться за Літературну премію ЄС. Здобути премію від України спробують Вікторія Амеліна, Маркіян Камиш та Гаська Шиян.

Номінантів від нашої країни вже схвалив Консорціум Премії у Брюсселі. Спочатку мають визначити переможців від усіх країн-учасниць, а лаурета премії оголосять 22 травня, пише Pen Ukraine.

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Вікторію Амеліну номінували на Літературну премію за роман "Дім для Дома" ("Видавництво Старого Лева", 2017).



Вікторія Амеліна "Дім для Дома"

Маркіяна Камиша – за повість "Чормет" (видавництво "Нора-Друк", 2017).



Маркіян Камиш "Чормет"

Гаська Шиян – за роман "За спиною" (видавництво “Фабула”, 2019).



Гаська Шиян "За спиною"

Аби взяти участь у премії, книга номінованого автора має вийти не раніше, ніж за 18 місяців до щорічного нагородження. Та оскільки Україна долучилась до конкурсу вперше, то для неї зробили виключення.

Мета Літературної премії Європейського Союзу – заохочувати до різноманіття європейської літератури, популяризувати творчість молодих письменників європейських країн та сприяти тому, аби твори авторів-переможців перекладали на інші європейські мови. Премія фінансується Європейською комісією.