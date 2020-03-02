Уляна Супрун назвала переконливі причини, чому варто переглянути серіал "Крутий заміс"

Колишня очільниця Міністерства здоров'я Уляна Супрун активно продовжує вести свій блог у мережі. З українцями вона залюбки ділиться порадами щодо лікування та розвінчує популярні міфи. Однак новий допис Уляна Супрун присвятила не медицині, а документальному серіалу "Крутий заміс".

Що відомо про "Крутий заміс"

Документальний серіал "Крутий заміс" створили представники DocNoteFilms. У кожній серії автори проєкту розкажуть історії ветеранів, які після повернення додому стали підприємцями. Відтак серіал – це відверта розмова з героями війни, без жодних рамок та цензури. Тому глядачі зможуть дізнатись секрети успіху, курйозні історії з фронту, а також роздуми про вічне і буденне, переплетені гумором і ліричними відступами.

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Прем'єра першого епізоду відбулась у понеділок, 2 березня. Перед показом традиційно відбулась пресконференція, на яку завітали режисер Костянтин Кляцкін, продюсер Сергій Малярчук та ведучий – військовий психолог та ветеран Андрій Козінчук. Наразі дебютна серія з'явилась на ютубі та прикувала увагу багатьох кіноманів.



"Крутий заміс": чому варто переглянути документальний серіал / Facebook / @ulanasuprun

Реакція Уляни Супрун на прем'єру "Крутого замісу"

Не оминула прем'єри і знаменита українська блогерка Уляна Супрун, яка раніше очолювала Міністерство здоров'я. Вона по-особливому анонсувала вихід серіалу "Крутий заміс".

Іноді хочеться провести вечір спокійно, з горнятком зеленого чаю та улюбленим серіалом. А іноді так і тягне потрапити в "Крутий заміс". Тепер є можливість поєднати ці два заняття. Сьогодні на ютубі відбудеться прем’єра "Крутого замісу" – документального серіалу про бізнес наших ветеранів,

– зазначила Уляна Супрун.

Однак на цьому вона не зупинилась та, у своєму стилі, пояснила, чому варто звернути увагу на документальний серіал. Зокрема, Уляна Супрун переконана: завдяки "Крутому замісу" українці більше дізнаються про ветеранів війни. Згідно з незалежним опитуванням, половина захисників після повернення з війни стикаються з дискримінацією та упередженим ставленням в суспільстві, а 74% вважають, що зрозуміти їхні потреби можуть тільки побратими.

"Соціальна адаптація ветеранів – завдання для нас усіх. Ми можемо дізнаватися більше саме про наших захисників. Для цього необхідно з ними знайомитися, спілкуватися, намагатися брати участь у заходах, до яких залучені ветерани. Такі проєкти як "Крутий заміс" – нагода зазирнути за завісу ветеранського життя та краще дізнатися про людей, які навколо. А головне – підтримати їх", – наголосила Уляна Супрун.

Окрім цього, глядачі серіалу "Крутий заміс" допоможуть розвиватися ветеранському бізнесу. Не всі люди після подій на фронті можуть повернутись до звичного життя, тому підприємницька діяльність, за словами Уляни Супрун, часто стає для воїнів можливістю знайти своє місце і справу, яка приноситиме задоволення. Опитування вказують, що 35% ветеранів зацікавлені у відкритті власної справи, однак тільки 11% з них реалізовують ідею. Головними перепонами на шляху стає відсутність підтримки держави, брак знань місцевого ринку та бюрократія. Однак історії "Крутого замісу" зможуть надихнути багатьох людей.

Історії героїв "Крутого замісу" показують хороший приклад того, як віднайти свій талант, стати корисним іншим та заробляти цим на життя. Серіал допоможе дізнатися більше про ветеранські ініціативи і хтозна, можливо, ви знайдете там саме той сервіс чи бізнес-партнера, яких давно шукали,

– додала Уляна Супрун.

За задумом режисера Костянтина Кляцкіна, герої кожної серії розповідають про свої пригоди на фронті, не бояться жартувати та діляться власною життєвою філософією, розкриваючи при цьому секрети успіху. Тому розповіді в серіалі "Крутий заміс" можуть надихнути на створення власної справи або втілення мрії, яка досі здавалась недосяжною.

І останнім аргументом Уляни Супрун на користь документального серіалу було те, що кожен глядач зможе підтримати вітчизняну кіноіндустрію. "Крутий заміс", за її словами, вартий уваги, адже має цікавий та захопливий сюжет.

Дивіться першу серію "Крутого замісу": відео онлайн