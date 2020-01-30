Уляна Супрун про фільм "Наші котики": ексклюзивний коментар продюсерки

По всій Україні відбувся показ першої кінокомедії про події на Донбасі "Наші котики". Сюжет фільму розвивається на лінії вогню у 2014 році, де перебувають добровольці. Члени знімальної групи не сміються з війни. Все це вони роблять разом із українськими військовими, які знайшлися в цілком абсурдній ситуації, що виникла на початку війни.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповіла ексочільниця МОЗу, продюсерка стрічки "Наші котики" Уляна Супрун.

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Продюсерка відзначила, що в стрічці трохи висміюють і так званих "ДНРівців", і Путіна. Це, навпаки, допомагає стати ще більш відважними, і не боятися ворога. Крім того, добровольці й самі розповіли чимало історій, як вони також "стібалися" один з одного в цих умовах.

Я думаю, більшість людей розуміє, що це не є комедія про війну. Ця комедія відбувається в оточенні війни,

– прокоментувала Супрун.



Уляна Супрун

Продюсерка фільму розповіла, що для ветеранів і добровольців 21 січня відбувся окремий закритий показ – без преси. В залі були присутні майже 400 глядачів, і вони залишали схвальні відгуки. Вони відзначили, що в реальному житті все відбулося так, як і показали на екрані.

Було стільки сміху й аплодисментів, що час від часу навіть не могли чути, про що йшлося у фільмі,

– пояснила Уляна Супрун.

Під час допрем'єрного показу ветерани казали, що їм дуже приємно зустрічатися саме на таких веселих і позитивних подіях, а не лише на похоронах чи поминках.

Відгуки ветеранів про кінофільм "Наші котики": відео

За словами Уляни Супрун, в початковій версії це мав бути серіал, показаний на телебаченні. Ще в 2015 році режисер Володимир Тихий написав сценарій, і на ютуб-каналі #BABYLON'13 були опубліковані три серії мінісеріалу "Бліндаж": "Кабанчики полетіли", "Грін та гради", "Міни на городі".

Відео: одна із серій ігрового мінісеріалу "Бліндаж"

Коли в 2015 році Володимир Тихий показав серіал телеканалам, вони відмовилися оплачувати і показувати це на екранах. Це рішення пояснювали тим, що не були впевнені, чи такий жанр "зайде" в Україні. Однак згодом і Держкіно, і Культурний фонд зрозуміли, що вже є час для того, щоб такий неполіткоректний патріотичний жанр був у країні.

З їхньою підтримкою ми змогли робити трохи більшу промоцію, ніж передбачали з самих початків,

– прокоментувала Уляна Супрун.

Продюсерка кінострічки розповіла, що лише згодом долучилася до знімального процесу. Спочатку вона прочитала сценарій, і зрозуміла, що цей фільм має бути зроблений в Україні. "Дивитися цей фільм – великий кайф, дуже приємно", – відзначила Уляна Супрун.

Що відомо про фільм "Наші котики"?

За сюжетом фільму, у розпал гібридної війни Росії проти України інженер, актор, футбольний тренер і продавець квітів їдуть добровольцями на Схід. Згодом до четвірки приєднується амбітна журналістка для виконання секретного завдання. Жоден із них не має бойового досвіду, нічого не знає про наміри командування, і майже не орієнтується на місцевості. Втім саме вони стають причиною грандіозного фіаско масштабної операції ворога.

Жанр: комедійний екшн

Режисер: Володимир Тихий

Продюсери: Уляна Супрун, Марко Супрун

Актори: Дмитро Тубольцев, Петро Микитюк, Дмитро Хом'як, Віра Климковецька, Ярослав Федорчук, Станіслав Бжезінський.

Дивіться трейлер фільму "Наші котики": відео