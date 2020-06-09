Українська співачка та бандуристка Марина Круть (KRUTЬ) взяла участь у звабливій фотосесії, де продемонструвала свої принади. Ніжні і водночас жіночні фото з'явились на її інстаграм-сторінці.

На карантині бандуристка і співачка KRUTЬ продовжувала займатись творчістю – записувала відеоролики для своїх фанатів та охоче з ними спілкувалася. Але ще до карантину через COVID-19 вона залюбки погодилась на зйомку у стильній фотостудії, результатами якої в інстаграмі ділиться досі.

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Автором знімків став Олексій Любягін (Olexiy Lubyagin). На фотографіях Марина постала у класичних чорних штанах прямого крою, в жакеті "з чоловічого плеча" та бежевій майці-корсеті на бретелях. Свій образ вона завершила чорними туфлями-човниками та сережками. Волосся KRUTЬ вирішила зробити ледь хвилястим, а в макіяжі віддала перевагу акцентові на темних губах. Незмінним атрибутом світлин стала її бандура.

Особливу увагу привертає її декольте, яке чудово виділялось з-під майки. Користувачі мережі відмітили, що Марина має чудову фігуру, а такий образ їй неймовірно личить.

Що відомо про KRUTЬ?

Бандуристка з Хмельницького підкорила усіх глядачів Національного відбору Євробачення-2020 своєю піснею "99". Згідно з результатами суддів та глядачів, вона стала фавориткою першого півфіналу і потрапила у фінал відбору. Вона зізнавалась, що її перший виступ не був ідеальним через хвилювання, але вона обіцяла виправитись наступного ефіру. У фіналі дівчина так і не змогла продемонструвати всі свої вміння, тому розділила друге місце з виконавцем KHAYAT. Перемогу отримав етнофолк гурт Go_A.

Дивіться виступ KRUTЬ у першому півфіналі Нацвідбору Євробачення-2020 онлайн: