Улюблений дизайнер Кайї Гербер стане першим володарем престижної премії MTV

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Кайя Гербер і Марк Джейкобс
Кайя Гербер і Марк Джейкобс / fashionweekdaily.com

Один із найпопулярніших американських дизайнерів Марк Джейкобс (Marc Jacobs Marc Jacobs) отримає престижну нагороду в рамках церемонії MTV Video Music Awards. Йому першому в історії вдалося завоювати таку відзнаку за вплив на індустрію моди.

Про досягнення і нагородження відомого американського дизайнера повідомляє іноземне видання Vogue. У джерелі зазначається, що Марк Джейкобс, косметику і вбрання якого представляють такі моделі, як Кайя Гербер, Ірина Шейк та інші, отримає відзнаку на премії MTV Video Music Awards за вплив на індустрію моди.

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Нагорода, яку отримає Марк Джейкобс (Marc Jacobs Marc Jacobs), була створена Радою модельєрів США. Їхня співпраця була направлена на те, щоб відзначити його заслуги перед світом, які він вніс у галузь музики і моди.

Варто відзначити, що у списку образів Марка Джейкобса є вбрання для Нікі Мінаж, Леді Гаги, Cardi B, Міссі Еліот та багатьох інших знаменитостей. Церемонія нагородження відбудеться 26 серпня.

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Теги: LifeStyle Marc Jacobs
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