На території України багато цікавих куточків, які створені були природою або людиною. 24 канал зібрав підбірку чарівних місць, які розкидані по всій країні.

Подорожуючи містами України варто пам’ятати, що крім туристичного маршруту, варто іноді відходити. Адже більшість міст нашої країни ховають безліч цікавих місць, зазначає 24 канал.

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Оконські джерела

У Волинській області розташована гідрологічна пам’ятка природи. Площа Оконського джерела всього 0,53 гектара.

Майже в центрі озерця Окнище розташовані два джерела, які утворюють на поверхні озера два куполоподібних фонтани. З цих фонтанів постійно витікають грудочки крейди, а сама вода з озера прозора і приємна на смак.



Оконські джерела / Фото: travel.tochka.net

Мавринський майдан

На Дніпропетровщині у місті Павлоград розташована загадкова археологічна пам’ятка – Мавринський майдан. За деякими припущеннями майдан – це прадавній храм-обсерваторія, який був збудований понад 8 тисяч років тому.



Мавринський майдан у Павлограді / Фото: eco-tv.com.ua

Камінне Село

У Житомирській області в Олевському районі розташоване скупчення великих валунів, які отримали назву Камінне Село. Площа – 15 гектарів. За однією гіпотезою, дані валуни являють собою залишки підніжжя древніх повністю зниклих гір.



Камінне Село / Фото: tamtour.com.ua

Синє Озеро

У Карпатах, на схилах гірського масиву Синяк, розташоване Синє Озеро. Вода в озері сірководнева-сульфатно-кальцієва. У озері вулканічного походження є 2 вирви, вважається, що це кратери давнього вулкана.



Синє Озеро в Карпатах / Фото: omyworld.ru

Мергелева гряда

Неподалік села Степанівка у Луганській області розташоване археологічна пам’ятка, якій близько 5 тисячоліть – це Мергелева гряда.

Її знайшли у 1976 році. Площа пам’ятки 10 гектар.



Мергелева гряда / Фото: mound.io.ua

Базальтові стовпи

У Рівненській області розташовані базальтові стовпи, які утворились природнім шляхом. Стовпи-багатогранники вражають своєю монументальністю.



Базальтові стовпи / Фото: travel.tochka.net

Печера Оптимістична

Оптимістична – гіпсова печера, яка розташована у Тернопільській області. Печера займає близько 2 гектарів. Вона занесена до Книги рекордів Гіннеса як найдовша у світі гіпсова печера.



Печера Оптимістична в Тернопільській області / Фото: we.org.ua