Унікальну українську арт-гру PictoricBox представлять на "Книжковому Арсеналі"

24 травня у Києві на IX Міжнародному фестивалі "Книжковий Арсенал" відбудеться офіційна презентація нової настільної гри PictoricBox.

Ілюстрації до гри створили художники відомого клубу ілюстраторів Pictoric, зокрема, серед авторів Анна Сарвіра, Олег Грищенко,Тетяна Денисенко, Поліна Дорошенко, Анна Іваненко, Женя Полосіна, Олена Старанчук, Анна Андреєва, Юлія Тверітіна, Валерій та Олена Тихонюк, Ілля Угнівенко.

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Організатор проекту – Sky Art Foundation – спеціально до фестивалю підготував оновлену версію гри, а також додатковий ігровий набір Active. Із сюжетом та правилами гри пошановувачі захоплюючих настільних ігор можуть ознайомитися на офіційному сайті pictoricbox.com, а також у спеціальній зоні безпосередньо у ході "Книжкового Арсеналу" 22-26 травня. У цій же зоні пройде виставка оригінальних робіт ілюстраторів Pictoric, твори яких стали основою для гри.

PictoricBox: так виглядає гра

Упевнений у тому, що саме колаборація арту та бізнесу, яка реалізується в такі проекти, як PictoricBox здатна прославити як українських художників, так і принести успіх українському бізнесу в усьому світі. Адже цей естетично-розважальний проект сюжетно та ідейно створений за принципом "гра для усієї родини", що у свою чергу – один із топових міжнародних трендів,

– відзначає Дмитро Палієнко, засновник Sky Art Foundation і співавтор ідеї створення гри.

Що таке Pictoric? Це співтовариство ілюстраторів, дизайнерів-графіків і художників. Мета його створення – реалізація спільних проектів і популяризація якісної сучасної ілюстрації в Україні та за кордоном, а також ведення просвітницької діяльності. Для цього Pictoric проводить творчі виставки, майстер-класи, лекції, круглі столи й зустрічі. Одним із пріоритетних напрямів діяльності клубу є налагодження співпраці між художником та видавцем, а також популяризація творчості молодих авторів. Головна "умова" вступу до клубу ілюстраторів України – оригінальний авторський стиль, що йде в ногу з актуальними тенденціями у графічному мистецтві.