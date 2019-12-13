UPark 2020: відома дата проведення фестивалю

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UPark 2019 / Facebook / @uparkfestival

Музична вечірка, яка збирає у Києві справжніх меломанів, відбудеться з 21 по 23 липня в Sky Family Park, що на Оболоні. У 2019 організатори обрали це місце для проведення не вперше і, очевидно, не пошкодували.

Організатори одного з наймасштабніших фестивалів, який збирає світових та українських зірок на одній сцені, оголосили дати проведення. Наступного року меломани зможуть стати частиною єдиного ритму з 21 по 23 липня. 

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Засновники яскравої літньої вечірки визначилися не лише з датами, а й з місцем, у якому буде відбуватися UPark 2020. Фестиваль вже проходив на НСК "Олімпійський", стадіоні "Динамо", а останній музичний вибух був в SKY family Park, що став для України першим досвідом такого формату. Минулорічний успіх вирішили повторити.

Найкрутіша фестивальна вечірка літа повертається. Просто зараз, додай до календаря 21-23 липня і приготуйся. Буде удвічі гучніше, яскравіше та масштабніше,
– запевнили організатори UPark 2020. 

У 2019 році хедлайнерами фестивалю став гурт оскароносного Джареда Лето "Thirty Seconds to Mars" та африканський хіп-хоп гурт "Die Antwoord". Гостям фестивалю запам'ятався також виступ британського гурту "Bring me the Horizon".

Крім музичних виступів на UPark Festival відвідувачів чекали басейни просто неба, власний пляж біля річки, водні розваги, ігрова зона, розважальні локації та смачна й різноманітна їжа на Foot Court.


UPark 2019 / Facebook / @uparkfestival

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Фестивалі
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