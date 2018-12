UPark Fesival втретє пройде у Києві: світові виконавці подарують українцям запальний рок-концерт

Влітку 2019 року шалена атмосфера року, яку створюватимуть виконавці зі світовими іменами втретє відбудеться в Києві. UPark Festival обіцяє подарувати слухачам сім гектарів музичної території.

Масштабний рок-фестиваль UPark пройде у столиці України з 16 по 18 липня. Цього року формат музичної події зміниться і звичайний для відвідувачів стадіонний концерт перетвориться на острів запальної музики з активними розвагами прямо посеред міста.

За два попередніх роки проведення фестивалю на сцені виступали одні з найвідоміших гуртів, серед яких Red Hot Chili Peppers, Gorillaz, Hurts, Bonobo, Tove Lo, Kaleo, The Kills, Young Fathers, Poets of the Fall, The Hardkiss, ONUKA і багато інших.

Першими хедлайнерами цього року стане гурт The Prodigy. Їх новий альбом No Tourists, який вони випустили лише в листопаді цього року, отримав сотні схвальних рецензій від найпопулярніших ЗМІ планети.



The Prodigy / Instagram / @theprodigyofficial



Також на UPark Festival виступлять запальні хлопці з гурту SWMRS. Їх називають «темною конячкою» концерту. Вперше про цей гурт заговорили в 2000-х роках. Тоді вони називали себе Emily's Army, а згодом змінили назву на SWMRS, з якою здобули світову популярність. На їхньому рахунку вже є 3 студійні альбоми, 5 міні-альбомів і більше, ніж 10 синглів.



Гурт SWMRS / Прес-служба

Повний список виконавців, які подарують свій голос палким шанувальникам року, поки що тримають у секреті, однак той факт, що це буде незабутньо та неперевершено, залишається безспірним. Для тих, хто захоче охолодитись від гарячої музики на території фестивалю UPark буде понад 1500 квадратних метрів відкритого басейну, а також DANCE POOL BAR.

Для любителів активного відпочинку будуть водні ігри, а для тих, хто захоче зробити перерву між виступами шалених виконавців і знайти трішки спокою серед шаленої атмосфери буде чистий пляж для лінивого відпочинку.

Реєстрація на попередній розпродаж квитків (за персональним кодом) на UPark Festival вже доступна і її можна здійснити на сайті Concert.ua. Щоб отримати код, за яким потім можна значно вигідніше придбати квиток, потрібно заповнити форму на concert.ua/events/upark. Перед відкриттям офіційних продажів квитків ви отримаєте код, з яким зможете придбати квиток на наймасштабнішу та найгарячішу подію літа за значно кращою ціною.