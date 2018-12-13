UPark Fesival втретє пройде у Києві: світові виконавці подарують українцям запальний рок-концерт

64 Читать новость на русском
Рок-фестиваль UPark втретє пройде у Києві
Рок-фестиваль UPark втретє пройде у Києві / Прес-служба

Влітку 2019 року шалена атмосфера року, яку створюватимуть виконавці зі світовими іменами втретє відбудеться в Києві. UPark Festival обіцяє подарувати слухачам сім гектарів музичної території.

Масштабний рок-фестиваль UPark пройде у столиці України з 16 по 18 липня. Цього року формат музичної події зміниться і звичайний для відвідувачів стадіонний концерт перетвориться на острів запальної музики з активними розвагами прямо посеред міста.

Читайте також: Rag'n'Bone Man вперше виступить в Україні: неочікувані деталі

За два попередніх роки проведення фестивалю на сцені виступали одні з найвідоміших гуртів, серед яких Red Hot Chili Peppers, Gorillaz, Hurts, Bonobo, Tove Lo, Kaleo, The Kills, Young Fathers, Poets of the Fall, The Hardkiss, ONUKA і багато інших.

Першими хедлайнерами цього року стане гурт The Prodigy. Їх новий альбом No Tourists, який вони випустили лише в листопаді цього року, отримав сотні схвальних рецензій від найпопулярніших ЗМІ планети.

Гурт The Prodigy
The Prodigy / Instagram / @theprodigyofficial

The Prodigy
The Prodigy / Instagram / @theprodigyofficial

Також на UPark Festival виступлять запальні хлопці з гурту SWMRS. Їх називають «темною конячкою» концерту. Вперше про цей гурт заговорили в 2000-х роках. Тоді вони називали себе Emily's Army, а згодом змінили назву на SWMRS, з якою здобули світову популярність. На їхньому рахунку вже є 3 студійні альбоми, 5 міні-альбомів і більше, ніж 10 синглів.

SWMRS
Гурт SWMRS / Прес-служба

Повний список виконавців, які подарують свій голос палким шанувальникам року, поки що тримають у секреті, однак той факт, що це буде незабутньо та неперевершено, залишається безспірним. Для тих, хто захоче охолодитись від гарячої музики на території фестивалю UPark буде понад 1500 квадратних метрів відкритого басейну, а також DANCE POOL BAR.

Для любителів активного відпочинку будуть водні ігри, а для тих, хто захоче зробити перерву між виступами шалених виконавців і знайти трішки спокою серед шаленої атмосфери буде чистий пляж для лінивого відпочинку.

Реєстрація на попередній розпродаж квитків (за персональним кодом) на UPark Festival вже доступна і її можна здійснити на сайті Concert.ua. Щоб отримати код, за яким потім можна значно вигідніше придбати квиток, потрібно заповнити форму на concert.ua/events/upark. Перед відкриттям офіційних продажів квитків ви отримаєте код, з яким зможете придбати квиток на наймасштабнішу та найгарячішу подію літа за значно кращою ціною.

Теги: Новини України Новини Києва LifeStyle Новини культури Музика Концерти Подорожі
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
12 грудня 11:07 Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 22718
Як ворожити на Андрія: найдивніші методи ворожіння і чи дозволяє церква пророчити собі майбутнє
12 грудня 11:03 Як ворожити на Андрія: найдивніші методи ворожіння і чи дозволяє церква пророчити собі майбутнє
Олена Булан 19903
Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
12 грудня 09:30 Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
Олена Кандяк 1159
Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям
11 грудня 10:00 Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям
Юлія Михайлова 3910
Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
10 грудня 14:02 Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
11876
У Львові відкрився Різдвяний ярмарок: сувеніри та солодощі на казкових фото
7 грудня 20:30 У Львові відкрився Різдвяний ярмарок: сувеніри та солодощі на казкових фото
2144
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук