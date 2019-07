UPark Festival 2019:афіша на всі дні, учасники та ціни

У Києві з 16 по 18 липня проходитиме трьохденний фестиваль UPark Festival, який відбудеться у Sky Family Park. У 2019 році UPark Festival покидає стадіонний формат і стає ще ближчим до знаменитих європейських фестивалів. Хто буде виступати на фестивалі та детальний розклад програми – читайте в матеріалі.

UPark Festival відбудеться в Києві вже втретє. Щороку на фестивалі виступають найзнаменитіші виконавці. На сцені UPark Festival вже встигли виступити такі виконавці, як Red Hot Chili Peppers, MUSE, Gorillaz, Massive Attack, Hurts, Bonobo, Kaleo, The Kills, Poets of the Fall, The Hardkiss, ONUKA та інші. У 2019 UPark Festival покидає стадіонний формат і стає ближчим до знаменитих європейських фестивалів.

Читайте також: Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки

На UPark Festival виступають такі музиканти, яких можна назвати найактуальнішими артистами сучасності, а декого з них навіть і до культовими. Окрім музичних виступів на UPark Festival на вас чекатиме: 7 гектарів території Sky Family Park, басейни просто неба, власний пляж біля річки, водні розваги, ігрова зона, розважальні локації та смачна й різноманітна їжа на Foot Court.

Хто виступить з учасників на UPark Festival 2019

16 липня запланований виступ:

– TBA

– SWMRS

– NOTHING BUT THIEVES

– BRING ME THE HORIZON



UPark Festival 2019: розклад програми на 16 липня

17 липня запланований виступ:

– AJR

– PALE WAVES

– RAG'N'BONE MAN

– THIRTY SECONDS TO MARS



UPark Festival 2019: розклад програми на 17 липня

18 липня запланований виступ:

– MISSIO

– MO

– IVAN DORN

– DIE ANTWOORD



UPark Festival 2019: розклад програми на 18 липня

Де купити квитки і скільки вони коштують?

Fan квиток надасть вам можливість входу на фестиваль на загальних підставах у кожен із трьох днів. Дає право відвідування фан-зони, фудкорту, місць загального користування.Ціна на 3 дні – 3499 гривень.



Виступ гурту Gorillaz на фестивалі UPark Festival 2018

Квиток на один день дає можливість увійти на територію фестивалю на загальних підставах відповідно до обраної дати. Дає право відвідування фан-зони, фудкорту, місць загального користування. Ціна за один день – 1499 гривень.

Пріоритетний VIP-квиток надає вхід на територію фестивалю відповідно до обраної дати. Дає право відвідування VIP-зони, басейну, фан-зони, фудкорту, місць загального користування. На вас очікуватиме простора територія зі своїми баром, рестораном, басейном, туалетом, шезлонгами/парасольками, пуфами/кальянами. Ціна – 2299 гривень на один день. Ціна VIP-квитка на 3 дні – 6099 гривень. Придбати квитки можна за посиланням тут.