Урок повсякденного макіяжу від Кім Кардашян: відео

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян полюбляє ділитися з прихильниками світлинами, на яких демонструє ідеальний макіяж. Тепер вона вирішила розповісти та показати, як фарбується щодня. Б'юті-відео знаменитість опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

Карантин – це можливість приділити більше часу догляду за собою. 39-річна знаменитість Кім Кардашян належить до числа тих жінок, які не перестають слідкувати за собою та кожного дня виглядають неперевершено. Представниця телесімейства продемонструвала підписникам, як робить фірмовий контуринг обличчя.

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Для щоденного макіяжу Кім використовує косметику власного бренду KKW Beauty.

Покроковий фірмовий макіяж від Кім Кардашян: