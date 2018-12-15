Усе про чай: види, корисні властивості та рецепти, які вас здивують

15 грудня у світі неофіційно відзначається день чаю. Чай – це не просто напій, це традиція і культура з тисячами років історії. У різних країнах світу своя культура споживання цього напою. Цікаві рецепти можуть зробити звичайне чаювання – справжньою розвагою! До Дня чаю редакція 24 каналу зібрала для вас найкорисніші властивості напою, поради, як обрати найкращий чай та кілька незвичних рецептів.

Історія свята

Міжнародний День чаю – свято неофіційне, однак популярне у світі. Ідея відзначення такого дня з’явилася давно. Однак вперше відсвяткували цю дату після громадських форумів в індійському Мумбаї і бразильському Порту-Алегрі (2004 та 2005 роки).

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Основна мета – привернути увагу суспільства до проблем виробництва чаю, до складнощів маленьких підприємств на тлі величезних корпорацій, які фактично захопили ринок своїм низькопробним продуктом.

Найбільш широко святкування відбувається в Індії та на Шрі-Ланці. Але й інші провідні виробники чаю відзначають цей день. Так різні заходи проходять у Бангладеші, Непалі, В'єтнамі, Індонезії, Кенії, Малайзії, Уганді, Танзанії.



Де у світі виготовляють чай: інфографіка

Який буває чай

Є безліч класифікацій чаю: за типом рослини, походженням, окисненням, типом листя і його обробки, сезоном збирання, додатковою обробкою тощо. Ми ж розкажемо про найпопулярніші види чаю (класифікація за кольором).

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Найпоширеніший чай у світі – чорний. Його споживають у різних країнах, з добавками і без, з цукром, без цукру, зі скибочкою лимона і вершками. Варіантів безліч. Особливість чорного чаю в тому, що він зазнає повного окислення.

Улун – чай, який своїми властивостями найбільше нагадує традиційний чорний. Він окиснений на 30 – 70%. У Китаї його називають синьо-зеленим чи навіть блакитним.

Зелений чай не піддається повному окисненню. Його обробляють таким чином, щоб не відбулася сильна ферментація. Цей чай справедливо вважають кориснішим за чорний.

Жовтий чай – майже те ж саме, що й зелений, до якого ми звикли. Але перед процесом сушки він проходить процедуру закритого томління.

Білий чай зазнає ще меншої ферментації, ніж зелений. Фактично білий чай – це чайні бруньки. Його збирають лише на початку весни.



У цей напій часто додають жасмин

Пуер – це дуже нестандартний та смачний чай, родом з Китаю. Чим він старіший – тим смачніший. Цей вид чаю готують за складною технологією. Листя обробляють спеціальними настоями. Потім додають бактерії, щоб чай ферментувався. Після цього кладуть у спеціальні ями з настоєм на кілька років!

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Також чаєм називають напої, які не містять листя чайного куща. Наприклад:

- мате

- ройбуш

- кудін

- каркаде

- ханібуш

- трав’яні чаї.

Корисні властивості чаю

Кожен з видів чаю, які ми описали вище, мають свої корисні властивості. Тож не варто обмежуватися лише одним видом, смакуйте їх усіх і отримуйте максимум користі!

Чорний

Вітаміни: Р, К. А, С і РР.

Властивості: має сильну бактерицидну і в'яжучу властивість (допомагає при харчових отруєннях); використовують для дезінфекції при ранах, гнійних захворюваннях шкіри і кон'юнктивітах; впливає на нервову систему (у залежності від міцності має від заспокійливої до тонізуючої дії); зміцнює ясна і захищає зуби від карієсу; зміцнює судини.

Зелений

Вітаміни: С, РР і групи В

Властивості: тонізує організм у цілому і нервову систему зокрема (тому не пийте його перед сном); має чудові антибактеріальні властивості; виводить з організму важкі метали; зміцнює судини та виводить холестерин; позитивно впливає на травну систему; допомагає боротися з онкологією.

Білий

Вітаміни: С, РР

Властивості: він дуже схожий за властивостями на зелений чай, однак власне білий чай рекомендують людям з хронічною втомою та зниженим імунітетом.

Пуер

Властивості: цей чай неймовірно бадьорить, тож ним можна спокійно замінити каву. Він підвищує працездатність, покращує самопочуття, виводить з організму токсини, допомагає у боротьбі із зайвою вагою. Також він зміцнює судини, знижує рівень холестерину та рівень цукру в крові.



Цей вид чаю спеціально пресують – від цього він лише кращий

Загалом усі види чаю мають чудову тонізуючу властивість, вони мають сечогінну дію і виводять токсини, а також позитивно впливають на судини та допомагають кишково-шлунковому тракту. Головне – пам’ятайте: чай треба вживати з розумом, жоден з видів чаю не варто пити перед сном (окрім трав’яних заспокійливих зборів, але й з ними треба бути обережними), а от вранці чашка чаю – чудовий і здоровий вибір!

Цікаві рецепти чаю

У кожного з нас є свої улюблені способи приготування чаю. Хтось додає лимон, хтось – гвоздику, комусь до смаку лід, а комусь – вершки. Але сьогодні ми хочемо запропонувати вам дійсно незвичні способи подачі напою. Тим більше, що незабаром свята і часу на приготування ароматних і корисних напоїв буде більше!

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Солений чай

Хочете чогось справді незвичного? Спробуйте солений тибетський чай з маслом!

Як приготувати:

Вам знадобиться звичайний чорний чай високої якості. Заваріть його в невеличкому чайничку. Додайте половину чайної ложки солі і чайну ложку вершкового масла. Тибетці використовують масло з молока яка, але й звичайне коров’яче підійде.

Масала чай

А цей рецепт родом з Індії. Це чай, приготований з приправами на молоці. В ідеалі його готують на вулиці на розжареному вугіллі, але й домашній варіант може бути непоганим.



Рецепт чаю родом з Індії

Як приготувати:

Вам потрібні:

1 насінина гвоздики

1 стручок кардамону

1 паличка кориці, роздроблена на шматки

1 склянка свіжого молока

мелений імбир на кінчику ножа

кілька крупинок свіжого меленого чорного перцю

1 столова ложка цукру

2 столові ложки чорного чаю

кілька крупинок солі

У ступці або кавоварці подрібнити кардамон і корицю. У невелику каструлю помістити подрібнені спеції, імбир, перець, цукор, сіль, чорний чай. Залити молоком. Довести до кипіння. Зняти з вогню відразу ж після закипання і процідити. У горня наливайте крізь сито.

Чорнично-горіховий

Цей рецепт чаю не такий незвичний, як попередні, але його смак і запах не залишать вас байдужими!

Як приготувати:

Візьміть столову ложку ягід чорниці (підійдуть сушені), чайну ложку чорного чаю, чайну ложку перегородок з волоського горіха. Залийте це кип’ятком (600 мл). Дайте настоятися 10 хвилин, в ідеалі у термосі, але можна використати посуд зі щільною кришкою. Перед подачею додайте меду.

Смачного і корисного чаювання!