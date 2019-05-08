Усі казали, що він мене використовує, – Олена Мозгова розповіла про роман з Девідом Аксельродом

Успішний музичний продюсер та донька легендарного співака Миколи Мозгового вирішила розповісти про першу зустріч з чоловіком Девідом Аксельродом (колись – Володимир Ткаченком). Олена переконує, що соціум сприйняв їхній роман досить вороже, а всі знайомі стверджували, що чоловік її просто використовує.

Всупереч усім порадам Олена Мозгова таки відповіла згодою на пропозицію одружитись із Девідом Аксельродом та наразі може похизуватись 14 роками щасливого шлюбу. В інтерв'ю журналу Viva Олена Мозгова пригадала, як тільки розпочинався їхній роман та які виклики їм довелось подолати.

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За її словами, окрім батька, який був проти таких стосунків, друзі теж чато радили їй покинути Девіда Аксельрода. Всі знайомі були впевнені, що чоловік просто прагне використати її, щоб отримати успіх у шоу-бізнесі.

Соціум сприйняв все неоднозначно. Вірніше, однозначно: погано. Всі почали говорити, що він мене використовує,

– розповіла Олена Мозгова.

Знайомство ж пари було досить нетиповим. За словами Олени Мозгової, при першій зустрічі вона подумала, що Девід – дуже нахабний артист. Тому спершу продюсер навіть подумати не могла, що саме він стане її чоловіком.

"Просто виконавець виявився, крім того, що талановитим, дуже самовпевненим юнаком, якщо не сказати нахабним. Проходячи повз мене, він примудрився ущипнути мене за сідниці. У мене був шок! Поруч стояв колега Едуард Клим, який запитав: "Щось сталося?" А я думаю: "Ні, напевно, я не стану про це говорити, навіть ніяково якось", – згадала Олена Мозгова.

Водночас сам Девід Аксельрод, який був півфіналістом шоу "Голос країни-9", називає доленосну зустріч з Оленою Мозговою "найголовнішою зміною в житті".

Найголовніша зміна в моєму житті трапилася в 2005 році, коли я зустрів Олену. Ми почали один одного змінювати, тому що нам було цікаво один з одним. Цей процес затягнувся на 14 років. Відбувається він і досі,

– зазначив Девід Аксельрод.

Щасливе подружжя виховує спільну доньку Зою, з якою знялись у чуттєвій фотосесії для глянцю. Окрім цього, Олена Мозгова та Девід Аксельрод мають доньку Євгенію від першого шлюбу продюсера.



Олена Мозгова з Девідом Аксельродом та донькою / Viva

Хто такий Девід Аксельрод?

Талановитий співак, який колись брав участь у гурті "Барселона" та мав ім'я Володимир Ткаченко. Артист неодноразово демонстрував свій талант на вокальних шоу, зокрема, "Шанс", "Ти – зірка", "Нова хвиля", "Х-фактор" та "Голос краъни-9". Відомо, що Володимир Ткаченко випустив три кліпи – "Сердцу не прикажешь", "Тебя выбираю" та "Амели". Тепер же з новим іменем Девід Аксельрод готує до випуску сольний альбом.



Разом із Оленою Мозговою він виховує доньку Зою та Євгенію від її першого шлюбу з Олександром Пономарьовим.