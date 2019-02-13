Усміхнена принцеса Діана з синами: у мережі з'явилося рідкісне фото королівської сім'ї

Принц Вільям став офіційним королівським покровителем Passage Charity. Як відомо, колись патроном цієї благодійної організації, яка займається допомогою безпритульним, була його матір – принцеса Діана. На честь цього представники Кенсінгтонського палацу показали рідкісне фото королівської сім'ї.

Архівні знімки опублікував Кенсінгтонський палац на своїй офіційній сторінці в Instagram.

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На фото принцеса Діана позує з маленькими синами – принцом Вільямом і Гаррі – під час візиту до благодійної організації Passage Charity у 1993 році.



Принцеса Діана, принци Гаррі і Вільям / Instagram / @kensingtonroyal



Принц Вільям продовжив справу матері принцеси Діани / Instagram / @kensingtonroyal

Також палац опублікував відео, на якому принц Вільям роздає їжу безпритульним у благодійній організації Passage Charity.

Принц Вільям роздає їжу в Passage Charity: дивіться відео