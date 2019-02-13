Усміхнена принцеса Діана з синами: у мережі з'явилося рідкісне фото королівської сім'ї

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Принцеса Діана, Гаррі і Вільям
Принцеса Діана, Гаррі і Вільям / www.gettyimages.com

Принц Вільям став офіційним королівським покровителем Passage Charity. Як відомо, колись патроном цієї благодійної організації, яка займається допомогою безпритульним, була його матір – принцеса Діана. На честь цього представники Кенсінгтонського палацу показали рідкісне фото королівської сім'ї.

Архівні знімки опублікував Кенсінгтонський палац на своїй офіційній сторінці в Instagram.

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На фото принцеса Діана позує з маленькими синами – принцом Вільямом і Гаррі –  під час візиту до благодійної організації Passage Charity у 1993 році.

Принцеса Діана, Гаррі і Вільям
Принцеса Діана, принци Гаррі і Вільям / Instagram / @kensingtonroyal

Принцеса Діана, Гаррі і Вільям
Принц Вільям продовжив справу матері принцеси Діани / Instagram / @kensingtonroyal

Також палац опублікував відео, на якому принц Вільям роздає їжу безпритульним у благодійній організації Passage Charity.

Принц Вільям роздає їжу в Passage Charity: дивіться відео

 

 

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Теги: LifeStyle Великобританія Королівська сім'я
Джерело: 24 канал
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