Усміхнена та без каблучки: Періс Хілтон поїхала в Австралію після скасування весілля

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Періс Хілтон і Кріс Зілка
Періс Хілтон і Кріс Зілка / www.instagram.com/oandjtoday

Світська левиця, модель та ді-джей Періс Хілтон, яка розірвала стосунки зі своїм нареченим Крісом Зілкою, приїхала до австралійського міста Мельбурн.

Про це повідомляє видання Just Jared.

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37-річна знаменитість відправилася в Австралію для запуску свого нового аромату. В аеропорту Періс виглядала щасливою, широко усміхалася шанувальникам і позувала перед об'єктивами папараці.

Як видно, спортивний образ світської левиці доповнили сонцезахисні окуляри і чорна кепка. Прикрас не було: мова йде про коштовну каблучку, вартість якої сягає 2 мільйонів доларів.

Що цікаво, напередодні, як повідомляє видання TMZ, екс-наречений звернувся до Періс Хілтон з вимогою повернути йому каблучку, яку зірка отримала на заручини, а дарувати коштовність Кріс Зілка не має наміру.

періс хілтон
Періс Хілтон / Instagram @justjared

Нагадаємо, що взимку 2018 року Кріс Зілка освідчився Періс Хілтон, подарувавши їй обручку з діамантом у 20 каратів. Вартість каблучки сягала двох мільйонів доларів. Згодом вони запланували весільну церемонію на 11 листопада 2018 року. Однак світська левиця вирішила перенести дату шлюбу на наступний рік, пояснивши це божевільним графіком. Тепер, як виявилося, весілля зовсім не буде.

Теги: LifeStyle Періс Хілтон Зіркові розлучення
Джерело: Lifestyle
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