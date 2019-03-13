Усмішка, як в дитини: Тіна Кароль знялася у чуттєвій фотосесії
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Українська співачка Тіна Кароль зробила сюрприз шанувальникам у соціальних мережах черговим артистичним знімком у ніжному образі.
Новий колаж Тіна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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На фото Кароль позує у платті довжини міді молочного кольору від FLOW the Label. На офіційному сайті вартість такого вбрання є 660 доларів (17 тисяч гривень). Образ артистки завершили золоті босоніжки на стійких підборах.
Прихильники зірки у коментарях назвали Тіну "промінчиком світла", красунею та "естетикою".
Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol
Джерело: LifeStyle 24
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