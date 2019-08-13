Успенський піст: календар харчування на кожен день

Успенський піст 2019 року триває два тижні – з 14 по 28 серпня. Він вважається таким же строгим, як і Великий піст. Ми зібрали календар харчування на кожен день,: що можна їсти та від чого варто відмовитись – далі в матеріалі.

За суворістю Успенський піст прирівнюється до Великого посту. Зі свого раціону потрібно виключити молочні, м’ясні і рибні страви (риба дозволяється лише в конкретні дні).

Читайте також: Коли святкують Спаса 2019: Медовий, Яблучний і Горіховий

Календар харчування Успенського посту

14 серпня 2019, середа – гаряча їжа без олії, Дозволяється варена рослинна їжа без олії: супи, каші, варена і печена картопля, тушковані і печені овочі, гриби. З напоїв: чай, кава, компоти, киселі, відвари. Після ранкової молитви в церкві освячується свіжий літній мед, а значить, і святкова трапеза включає в себе безліч страв з цим продуктом.

15 серпня 2019, четвер – сухоїдіння: в їжу вживається неварена рослинна їжа. Зокрема, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, пророщене зерно, горіхи, мед, хліб. З пиття: вода, соки.



Понеділок, середа та п'ятниця – сухоїдіння

16 серпня 2019, п'ятниця – гаряча їжа без олії, Дозволяється варена рослинна їжа без олії: супи, каші, варена і печена картопля, тушковані і печені овочі, гриби. З напоїв: чай, кава, компоти, киселі, відвари.

17 серпня 2019, субота – сухоїдіння: в їжу вживається неварена рослинна їжа. Зокрема, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, пророщене зерно, горіхи, мед, хліб. З пиття: вода, соки.

18 серпня 2019, неділя – гаряча їжа з олією. Дозволяється варена рослинна їжа, в тому числі і з додаванням олії: супи, каші, картопля (смажена, варена, печена) тушковані і печені овочі, гриби, хліб. Дозволені напої: чай, кава, компоти, киселі, відвари, допускається трохи вина.

19 серпня 2019, понеділок, свято Преображення Господнього – гаряча їжа з олією. Дозволяється варена рослинна їжа, в тому числі і з додаванням олії: супи, каші, картопля (смажена, варена, печена) тушковані і печені овочі, гриби, хліб. Дозволені напої: чай, кава, компоти, киселі, відвари, допускається трохи вина. В цей день також дозволено вживати рибу та морепродукти. За традицією цього дня можна їсти яблука нового врожаю, а в деяких регіонах яблука замінюються виноградом. Тому до звичайного меню додаються яблучні страви; особливо популярні яблука в меду.



19 серпня 2019 на свято Преображення Господнього дозволено вживати рибу

Читайте також: Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси

20 серпня 2019, вівторок – сухоїдіння: в їжу вживається неварена рослинна їжа. Зокрема, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, пророщене зерно, горіхи, мед, хліб. З пиття: вода, соки.

21 серпня 2019, середа – гаряча їжа без олії, Дозволяється варена рослинна їжа без олії: супи, каші, варена і печена картопля, тушковані і печені овочі, гриби. З напоїв: чай, кава, компоти, киселі, відвари.

22 серпня 2019, четвер – сухоїдіння: в їжу вживається неварена рослинна їжа. Зокрема, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, пророщене зерно, горіхи, мед, хліб. З пиття: вода, соки.

23 серпня 2019, п'ятниця – гаряча їжа без олії, Дозволяється варена рослинна їжа без олії: супи, каші, варена і печена картопля, тушковані і печені овочі, гриби. З напоїв: чай, кава, компоти, киселі, відвари.

24 серпня 2019, субота – сухоїдіння: в їжу вживається неварена рослинна їжа. Зокрема, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, пророщене зерно, горіхи, мед, хліб. З пиття: вода, соки.

25 серпня 2019, неділя – гаряча їжа з олією. Дозволяється варена рослинна їжа, в тому числі і з додаванням олії: супи, каші, картопля (смажена, варена, печена) тушковані і печені овочі, гриби, хліб. Дозволені напої: чай, кава, компоти, киселі, відвари, допускається трохи вина.



В суботу та неділю до раціону можна додавати рибу

26 серпня 2019, понеділок – гаряча їжа з олією. Дозволяється варена рослинна їжа, в тому числі і з додаванням олії: супи, каші, картопля (смажена, варена, печена) тушковані і печені овочі, гриби, хліб. Дозволені напої: чай, кава, компоти, киселі, відвари, допускається трохи вина.

27 серпня 2019, вівторок – сухоїдіння: в їжу вживається неварена рослинна їжа. Зокрема, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, пророщене зерно, горіхи, мед, хліб. З пиття: вода, соки.

28 серпня 2019, середа – кінець посту, можна вживати всі страви.

На період Успенського посту випадає кілька свят, один з яких Медовий Спас, який святкують 14 серпня. У цей день прийнято приносити до церкви мед та мак для освячення. У це свято допускається вживати у їжу плоди нового врожаю.

На Яблучний Спас, якій святкують 19 серпня, після освячення в церкві плодів їх можна їсти сирими і готувати з них різні страви.

Закінчується Успенський піст святом Успіння Богородиці 28 серпня. Якщо ж Успіння випадає на середу або п'ятницю, то виходити з посту можна тільки на наступний день. У 2018 році свято випадає на вівторок, а отже в цей день закінчується піст і можна вживати будь-які страви.

Успенський піст 2019: що можна їсти

Для того щоб ви душею і тілом змогли відчути радість і святість від прийому їжі, ваша їжа повинна бути різноманітною, але простою. В піст не можна зловживати прянощами, сіллю, цукром і смаженої їжею. Віддайте перевагу їжі, приготованій на паровій бані або запеченій.

Овочі та фрукти: варені, тушковані, запечені – повинні стати основою вашого харчування. Нехай на вашому столі будуть всі свіжі овочі – помідори, огірки, перець ,кабачки, буряк, морква тощо. Також і фрукти – абрикоси, чорниці, кавуни тощо. Чим різноманітніше – тим краще.

Каші: каші повинні стати ще однією важливою складовою вашого раціону. Не забувайте, що готувати їх слід тільки на воді і доведеться обійтися без додавання масла.

Замість м'яса, молока і яєць: якщо ви включите в свій раціон рослинний білок – то ваш організм ані трохи не постраждає від відсутності м'яса. Рослинний білок міститься в баклажанах, арахісі, сочевиці, сої та всіх рослинах сімейства бобових.



Додайте до свого раціону бобові

Успенський піст 2019: що не можна їсти

Протягом всього посту слід відмовитися від таких продуктів:

- м'ясо та м'ясопродукти;

- риба і рибні продукти (дозволяється на свято Преображення Господнього);

- яйця;

- молоко і молочні продукти;

- солодощі;

- непісна випічка;

- фаст-фуд;

- алкоголь.