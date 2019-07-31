Успіх неможливий без невдач, – Джамала приголомшила відвертим зізнанням

Популярна українська співачка поділилася із шанувальниками історією, яка трапилася з нею днями, і розповіла про власні думки щодо успіху та переживання.

На своїй сторінці в Instagram Джамала пригадала, як їй одного разу написав у повідомлення 14-річний хлопчик. Підліток зізнався, що його нічого не надихає, але він мріє досягнути такого ж успіху, як співачка.

"Я кайфую від сцени, хотів би писати пісні, але у мене нічого не виходить, тому що як оточення збиває мене. Ви можете щось порадити?" – поцікавився в зірки хлопець.

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Джамала відповіла, що в неї також трапляються такі ситуації. За її словами, незважаючи на вік та статус кожна людина має пройти складний шлях "через переконання та доведення того, що ти на своєму місці". Вона порекомендувала довіряти людям, однак "не дозволити їм зруйнувати вас так, щоб опустилися руки".

Пам’ятайте, цілеспрямованість – рух. Коли він закінчується, закінчуємося й ми самі... Мені навіть здається, що в середині кожного з нас вбудовано маятник. Він не тільки вказує куди йти, але й приводить до тих людей, які завжди підтримають і знайдуть правильні слова, аби повернути тебе на твій шлях,

– наголосила знаменитість.

Також співачка заявила, що успіх неможливий без невдач, а розчарування, зради та образи обов'язково трапляються.