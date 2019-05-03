Успішні випускники: як склалася доля акторів з історії про Гаррі Поттера

Впіймавши на екрані учня Гоґвортської Школи Чарів і Чаклунства, мимоволі можна замислитися, як склалася їхня доля після випуску. Тому, у Всесвітній день Гаррі Поттера, поглянемо на знайомі обличчя по-новому.

Деніел Редкліфф (Гаррі Поттер)

Після закінчення потеріанни, Деніел чудово показав себе серед гільдії британських акторів. Серед його робіт немало культових фільмів та не менше цікавих серіалів: роль Ігоря у фільмі жахів про всім відомого "Франкенштайна", злодія-мільярдера у другій частині "Ілюзії обману", головна роль у серіалі "Нотатки юного лікаря" та багато інших, цікавих історій. Також Деніел активно виступає на сцені театру (роль – Розенкранц в постановці "Розенкранц і Гільденстерн мертві").

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Емма Вотсон (Герміона)

Молоду красунню не зустрінеш у картинах для масового глядача. Її герої – складні, емоційні особистості. Сама Емма із запалом говорить про них в інтерв'ю, де вона також активно піднімає тему прав захисту жінок. Загалом, не підвела Герміону. Актриса з'явилася в таких картинах, як "Переваги скромників", де зіграла головну героїню, у фільмах "Елітне суспільство", "Колонія" і в "Сфері", а також дуже запам'ятається її образ принцеси Белль в "Красуні і Чудовисько".

Рупер Грінт (Рон Візлі)

Головним завдання для Руперта було позбавлення марки "рудого з потеріанни", з чим молодий актор чудово справився. Серед його ролей – гітарист гурту "The Dead Boys", підліток-втікач в "Уроки водіння", учень професійного кілера в "Дикій штучці". А чого лиш варті його комедійні ролі у "Місячної афері" і серіалах "Через хворобу" та "Snatch".

Том Фелтон (Драко Мелфой)

Сьогодні малого лиходія запрошують на головні ролі в цікаві проекти, а він все одно залишається простим хлопцем, який любить риболовлю і сільську тишу. Актора можна побачити у блокбастері "Планета мавп" і в фільмах жахів "Зниклий" та "13 годин". В останньому Фелтону довірили головну роль. Втім, більшу частину часу Том присвячує музиці: випускає альбоми і їздить по світу з невеликими концертами.

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Меттью Льюіс (Невіл Лонґботом)

Тут одразу хочеться говорити про чудо-перевтілення. З повнощокого простачка він перетворюється в красивого чоловіка, що постійно світиться з голим торсом на сторінках глянцевих журналів. Однак, акторську майстерність Меттью, до кінця, ще не оцінили. Йому випадає зіграти лише другорядні ролі: репортера у "Магазині солодощів", героя п'ятисезонного телесеріалу "Синдикат" та пустоголового хлопця Емілії Кларк у картині "До зустрічі з тобою". Успішніше актор показує себе на сцені театру, але мрії про "бондіану" не покидають молодого хлопця.