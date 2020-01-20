"Усюди жевріють пожежі": з'явився перший тизер екранізації світового бестселера з Різ Візерспун

Відома американська акторка Різ Візерспун зіграє головну роль у серіалі "Усюди жевріють пожежі", знятому за мотивами однойменної книги, що стала бестселером. Перший тизер до майбутньої екранізації вже підриває мережу.

Як відомо, прем'єра серіалу "Усюди жевріють пожежі" (Little Fires Everywhere) вийде на потоковому сервісі Hulu вже 18 березня.

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В сюжет стрічки закладено оригінальну книгу Селесте Інґ, яка вийшла в світ у 2017 році і одразу захопила мільйони читачів. За сценарієм, події в серіалі розгортаються в маленькому американському містечку. Авторитетна домогосподарка місіc Річардсон намагається протистояти норовливій художниці Мії Воррен, яка щойно переїхала у передмістя і не хоче миритися з закладеними раніше порядками.

Головні ролі у серіалі зіграють Різ Візерспун і Керрі Вашингтон. Також у стрічці знімаються Джошуа Джексон, Розмарі Девітт, Джейд Петтіджон та інші.

"Усюди жевріють пожежі": тизер до серіалу дивитися онлайн



