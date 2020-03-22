Увага, ви можете пустити сльозу: Сербський оркестр підтримав італійців та зіграв онлайн-концерт

Італія найбільше потерпає від коронавірусу серед європейських країн. Люди з усього світу намагаються підтримати італійців. Музиканти Національного оркестру Сербії, не виходячи з дому, за допомогою спеціальної програми зіграли пісню для населення Італії.

В той час, як в Китаї пандемія коронавірусу йде на спад, в усьому світі вона поширюється з неймовірною швидкістю. Наразі в Італії зафіксували понад 53 тисячі випадків зараження коронавірусом. Вона є другою країною у світі за кількістю інфікованих. Сербський оркестр вирішив підтримати італійців у такий складний час. Музиканти виконали відому італійську народну пісню Bella ciao ("Прощавай, красуне").

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Кажуть, що цю композицію співали італійські партизани під час Другої світової війни. Для того, щоб записати цю композицію, оркестр не збирався разом. Музиканти залишилися вдома та зіграли через спеціальну програму. Відео швидко облетіло світ та зворушило сотні тисяч користувачів.

"Увага, ви можете пустити сльозу", – підписала відео користувачка твіттеру.

Attention tout risque de verser une petite larme n'est pas exclu ? pic.twitter.com/zM800mdPh7 — Sophie Bourdais (@SophieBourdais) March 21, 2020

Зазначимо, станом на 21 березня в Італії зафіксовано 53 578 випадків інфікування коронавірусом, з яких 4 825 летальних випадків. Одужали 6 072 людини. Жителям Італії заборонили ходити вулицями. Виходити можна лише за продуктами, в аптеки й на роботу. В інших випадках необхідно мати відповідний дозвіл. Загалом у світі на вірусну пневмонію, яку спричинив коронавірус, захворіли понад 303 тисячі людей. В Україні підтверджено 47 випадків інфікування та 3 смерті від недуги. Вдалося одужати 1 людині. Громадян закликають дотримуватися правил карантину та залишатися вдома. При появі перших симптом коронавірусу – звертайтеся до сімейного лікаря.



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