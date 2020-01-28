"Уже не смішно": кінотворці про те, у чому прорив хітової української комедії "Мої думки тихі"
Кінотворці хітової українського фільму "Мої думки тихі" розповіли, як їм вдалось зробити якісну українську комедію без "сортирного гумору", помітну на міжнародних майданчиках.
Про це йдеться в екслюзивному інтерв'ю LifeStyle 24.
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Планка дуже проста, є комедія ситуацій, комедія положень і комедія характерів. Наш фільм – комедія характерів, де головне розташоване між рядків, не проговорюється, а грається. Поміщаючи дивні характери у відповідні сцени і ситуації, ми вивільняли цей гумор, який більше звучить у паузах між словами, ніж у самих словах,
– сказав режисер Антоніо Лукіч.
Відома акторка Ірма Вітовська – виконавиця головної жіночої ролі в кіно "Мої думки тихі" пояснила, чим цей фільм відрізняється від повнометражних комедій, що вийшли за останні роки.
"Ми побачили, як фільми цього жанру стартонули, а тепер вони спадають. Це просто експлуатація образу Тарапуньки, яка до всіх пір тягнеться. І чомусь українці сприймають через цей персонаж. Це відходить, просто не всі зрозуміли, що це вже стає нецікаво. На обивателю ще експериментують, але є тенденції, що це вже таки не смішно. Це ми поїли і все. Натомість "Мої думки тихі" – картина, яка заходить, піднявши планку у сприйнятті гумору. Так, і не треба вже далі примітизувати образ українця, як якогось збірного персонажу з анекдотів, продовжувати стару свідому політику бачення такого персонажу... Наші персонажі не про тролення, вони – з любові", – прокоментувала фільм акторка.
Інтерв'ю з творцями фільму "Мої думки тихі" / Фото: Сергій Терещенко
Продюсер фільму Дмитро Суханов вважає, що запит на якісну українську комедію з'явився, оскільки все більше українців у регіонах поглинають світовий контент, що поступово витісняє несмак.
"У цьому є й велика заслуга того, що телебачення та кіно поступово витісняється інтернетом і стрімінговими платформами. Тобто все більше українців, навіть в регіонах, поглинають світовий контекст. Усе таки українські виробники медіа й телепродукту йшли на поводу у глядачів: якомога більше вульгарного контенту робили для заробляння грошей з якомога більших мас людей. А наразі на іноземному контексті наш глядач вчиться, у нього прищеплюється смак і він поступово витісняє несмак. Тому і виникає запит на якісну українську комедію", – вважає продюсер.
Друга частина розмови: Ми робили кіно не для тижня прокату, – ексклюзивне інтерв'ю з творцями фільму "Мої думки тихі"
Про що драматична комедія "Мої думки тихі"?
Згідно із сюжетом, зазнавши безліч невдач в роботі та особистому житті, молодий звукорежисер фрілансер Вадим отримує шанс розпочати все спочатку. Просте завдання – записати голоси закарпатських тварин – може стати його шансом назавжди залишити "незручну Україну" та вирушити в "привабливу Канаду". Подалі від проблем. Однак все виявляється набагато складніше, коли головним супутником у новій роботі виявляється найменш підхожа для цього людина – мама Вадима.
Стрічка молодого режисера Антоніо Лукіча отримала 5 відзнак на ОМКФ, 2 нагороди Нацпремії кінокритиків "Кіноколо", спеціальну нагороду на Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах і вже була показана в 11 країнах. Кіно "Мої думки тихі" у широкому прокаті з 16 січня.
Мої думки тихі: дивіться трейлер фільму онлайн