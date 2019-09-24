В Африці син Меган Маркл і принца Гаррі отримав нове ім'я: як його назвали і чому це трапилося

Герцоги Сассекські, Меган Маркл і принц Гаррі, дебютували у своєму першому сімейному турі разом з 4-місячним сином Арчі Харрісоном. Попри те, що вони не показали свого первістка африканським шанувальникам, ті не пошкодували для нього подарунків, у списку яких було нове ім'я.

Після прильоту до столиці Південної Африки Меган Маркл і принц Гаррі здійснили одразу два виходи, під час одного з яких герцогиня Сассекська засвітила минулорічний образ. Представники королівської сім'ї багато спілкувалися з місцевими, а також виступали з промовами. Після офіційної частини та запланованих заходів вони, за традицією, приймали подарунки від своїх шанувальників. Як не дивно, найбільше презентів отримав їхній 4-місячний син Арчі.

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Як повідомляє іноземне видання Town & Country, одній із прихильниць сімейства Меган Маркл розповіла, як малюк переніс політ.

Він зовсім не бурчить, але сильно втомився, тому постійно відсипається,

– зізналася місцевій жінці герцогиня.

А після цього її чоловік принц Гаррі обмовився своїм коментарем, щодо вражень сина від Африки. "Син був захоплений новим оточенням і дивився у вікно, як заворожений, зокрема, на Столову гору", – сказав молодий татусь.

Після цього вражені фанати вручили їм чимало подарунків для нащадка, у списку яких було нове ім'я. Оскільки метою туру сімейства Сассекських в Африку є привернення уваги до проблем проживання, охорони, здоров'я, а також безпеки, місцеві вирішили нагородити наймолодшого учасника туру особливим йменням. Вони прозвали Арчі Харрісона африканським ім'ям Ntsika, що в перекладі з мови банту означає "силова колона". А також підготували для нього чорну футболку з його новим йменням.