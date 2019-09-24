В Африці син Меган Маркл і принца Гаррі отримав нове ім'я: як його назвали і чому це трапилося

459 Читать новость на русском
Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Герцоги Сассекські, Меган Маркл і принц Гаррі, дебютували у своєму першому сімейному турі разом з 4-місячним сином Арчі Харрісоном. Попри те, що вони не показали свого первістка африканським шанувальникам, ті не пошкодували для нього подарунків, у списку яких було нове ім'я.

Після прильоту до столиці Південної Африки Меган Маркл і принц Гаррі здійснили одразу два виходи, під час одного з яких герцогиня Сассекська засвітила минулорічний образ. Представники королівської сім'ї багато спілкувалися з місцевими, а також виступали з промовами. Після офіційної частини та запланованих заходів вони, за традицією, приймали подарунки від своїх шанувальників. Як не дивно, найбільше презентів отримав їхній 4-місячний син Арчі.

Читайте також: Меган Маркл і принц Гаррі здійснили перший вихід в Африці: офіційні фото герцогів Сассекських

Як повідомляє іноземне видання Town & Country, одній із прихильниць сімейства Меган Маркл розповіла, як малюк переніс політ.

Він зовсім не бурчить, але сильно втомився, тому постійно відсипається,
– зізналася місцевій жінці герцогиня.

А після цього її чоловік принц Гаррі обмовився своїм коментарем, щодо вражень сина від Африки. "Син був захоплений новим оточенням і дивився у вікно, як заворожений, зокрема, на Столову гору", – сказав молодий татусь.

Після цього вражені фанати вручили їм чимало подарунків для нащадка, у списку яких було нове ім'я. Оскільки метою туру сімейства Сассекських в Африку є привернення уваги до проблем проживання, охорони, здоров'я, а також безпеки, місцеві вирішили нагородити наймолодшого учасника туру особливим йменням. Вони прозвали Арчі Харрісона африканським ім'ям Ntsika, що в перекладі з мови банту означає "силова колона". А також підготували для нього чорну футболку з його новим йменням.

blog_ava
Гарбуз: користь та шкода головного продукту осені
сьогодні
6161
Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Голі" сукні та пікантні декольте: які зірки відзначились на Еммі-2019
23 вересня 23:25 "Голі" сукні та пікантні декольте: які зірки відзначились на Еммі-2019
3686
Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
23 вересня 18:05 Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
7980
5 фактів про легендарну Соломію Крушельницьку, які приголомшують
23 вересня 14:02 5 фактів про легендарну Соломію Крушельницьку, які приголомшують
Юлія Михайлова 5925
Що відомо про тур Меган Маркл і принца Гаррі Африкою: головні факти
23 вересня 12:41 Що відомо про тур Меган Маркл і принца Гаррі Африкою: головні факти
2417
День осіннього рівнодення 2019 року: традиції, прикмети та ритуали
23 вересня 12:03 День осіннього рівнодення 2019 року: традиції, прикмети та ритуали
7692
Новини
Більше новин
Залиште відгук