В актриси "Гри престолів" Джозефіни Гіллан забрали 8-місячну дитину: скандальні подробиці

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Джозефін Гіллан
Джозефін Гіллан / Twitter / @Officialmarei

В екс-повії та акторки, яка за іронією долі зіграла проститутку Марею в серіалі "Гра престолів", Джозефіни Гіллан ізраїльська влада відібрала 8-місячну дитину та відправила на опіку іншій сім'ї.

Про це Джозефін повідомила у своєму мікроблозі в Twitter, опублікувавши відео, як правоохоронці забирають з будинку її дочку Глорію. Акторка попросила про допомогу у соціальних мережах. Як пише ізраїльське видання The Times of Israel, наразі дитина тимчасово живе у прийомній сім'ї до судового засідання.

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Сама ж Джозефін додала у підписі, що на деякий час віддала свою 8-місячну доньку подрузі, тому що проходила повний курс лікування від депресії.

Правоохоронці в Ізраїлі неочікувано прийшли до будинку, коли самої Гіллан там не було, і забрали 8-місячну Глорію.

Викрали мою доньку і забрали її в іншу сім'ю! Мені не дозволено бачити її або мати контакт! Я не знаю, де вона. Я не була там в той час і не знала, що вони зробили! Це абсолютно обурливо. Я не зробила нічого поганого, і моя подруга, яка дбала про доньку теж,
– заявила акторка.

Джозефін Гіллан
Джозефін Гіллан з дочкою / Twitter / @Officialmarei

Хто така Джозефін Гіллан?

Джозефін Гіллан отримала популярність після ролі рудоволосої повії Мареї в борделі Мізинця у відомому серіалі "Гра престолів". Неочікувано те, що дівчина до акторської кар'єри справді працювала проституткою та знімалася в порно під псевдонімом Софі О'Браєн.

Про кастинг в "Гру престолів" Гіллан дізналася через оголошення в інтернеті, в якому вказано про пошуки дівчат без татуювань, які зможуть повністю роздягатися на камеру. 

 

 

 

 

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Теги: LifeStyle Скандал Зіркові мами Голлівуд Гра престолів
Джерело: LifeStyle 24
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