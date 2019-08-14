В актриси "Гри престолів" Джозефіни Гіллан забрали 8-місячну дитину: скандальні подробиці

В екс-повії та акторки, яка за іронією долі зіграла проститутку Марею в серіалі "Гра престолів", Джозефіни Гіллан ізраїльська влада відібрала 8-місячну дитину та відправила на опіку іншій сім'ї.

Про це Джозефін повідомила у своєму мікроблозі в Twitter, опублікувавши відео, як правоохоронці забирають з будинку її дочку Глорію. Акторка попросила про допомогу у соціальних мережах. Як пише ізраїльське видання The Times of Israel, наразі дитина тимчасово живе у прийомній сім'ї до судового засідання.

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https://t.co/uqXyRfjxYM hi if you could please take a moment out of your time to read the tragedy I'm going through and please look into your heart my baby girl needs help! Urgently! ️ God bless everyone — josephine gillan (@Officialmarei) 7 серпня 2019 р.

Сама ж Джозефін додала у підписі, що на деякий час віддала свою 8-місячну доньку подрузі, тому що проходила повний курс лікування від депресії.

Правоохоронці в Ізраїлі неочікувано прийшли до будинку, коли самої Гіллан там не було, і забрали 8-місячну Глорію.

The disturbing moment that the #Israeli #socialservices kidnapped my baby! At 12:30pm at night on Sunday! My friend pleaded! But was threatened to jail if she did not hand over my baby! me & loving friend and her family! We are all heartbroken! #IsraeliCrimes #unjust pic.twitter.com/azr2GHSede — josephine gillan (@Officialmarei) 7 серпня 2019 р.

Викрали мою доньку і забрали її в іншу сім'ю! Мені не дозволено бачити її або мати контакт! Я не знаю, де вона. Я не була там в той час і не знала, що вони зробили! Це абсолютно обурливо. Я не зробила нічого поганого, і моя подруга, яка дбала про доньку теж,

– заявила акторка.



Джозефін Гіллан з дочкою / Twitter / @Officialmarei

Хто така Джозефін Гіллан?

Джозефін Гіллан отримала популярність після ролі рудоволосої повії Мареї в борделі Мізинця у відомому серіалі "Гра престолів". Неочікувано те, що дівчина до акторської кар'єри справді працювала проституткою та знімалася в порно під псевдонімом Софі О'Браєн.

Про кастинг в "Гру престолів" Гіллан дізналася через оголошення в інтернеті, в якому вказано про пошуки дівчат без татуювань, які зможуть повністю роздягатися на камеру.