В асиметричній спідниці та сорочці: ефектний діловий стиль від королеви Йорданії – фото
Чарівну дружину йорданського короля Абдалли II Ранію вважають справжньою іконою стилю. Жінка не боїться експериментувати зі стилем, відтак навіть на офіційних заходах виглядає приголомшливо.
Нове фото з офіційної зустрічі Ранія опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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27 березня Ранія провела захід в рамках своєї благодійної програми за освітою малозабезпечених людей в Йорданії.
Для виходу йорданська королева одягнула світлу сорочку з пишними рукавами, яку заправила в асиметричну картату спідницю від Silvia Tcherassi. Акцентом в образі Ранія зробила струнку талію за допомогою широкого темно-синього поясу.
Завершили look дружини Абдалли II сірі замшеві туфлі на підборах і помаранчева сумка.
Королева Ранія / Instagram / @queenrania