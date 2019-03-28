В асиметричній спідниці та сорочці: ефектний діловий стиль від королеви Йорданії – фото

Чарівну дружину йорданського короля Абдалли II Ранію вважають справжньою іконою стилю. Жінка не боїться експериментувати зі стилем, відтак навіть на офіційних заходах виглядає приголомшливо.

Нове фото з офіційної зустрічі Ранія опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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27 березня Ранія провела захід в рамках своєї благодійної програми за освітою малозабезпечених людей в Йорданії.

Для виходу йорданська королева одягнула світлу сорочку з пишними рукавами, яку заправила в асиметричну картату спідницю від Silvia Tcherassi. Акцентом в образі Ранія зробила струнку талію за допомогою широкого темно-синього поясу.

Завершили look дружини Абдалли II сірі замшеві туфлі на підборах і помаранчева сумка.



Королева Ранія / Instagram / @queenrania