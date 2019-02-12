В Атлантичному океані продають безлюдний острів: ціна і фото

1196
Біля берегів Ірландії можна придбати безлюдний острів
Біля берегів Ірландії можна придбати безлюдний острів / cnn.com

Влада Ірландії виставила на продаж безлюдний острів. Стати його власником можна за 1,4 мільйона доларів США.

Площа острова 0,32 квадратних кілометра. Він розташований в північній частині Атлантичного океану за 3,2 кілометра від регіону Коннемара, що на заході Ірландії, пише CNN.

Дивіться також: Переночувати під водою: у скільки обійдеться ніч у першому 5-зірковому готелі в кар'єрі

На клаптику суші є руїни старовинного монастиря та котедж, у якому не передбачені ніякі сучасні блага цивілізації – тут нема ні світла, ні води.

Монастир був зведений у 7-му столітті і його залишки перебувають у власності ірландського департаменту навколишнього середовища, спадщини та місцевого самоврядування. Вони не продаються.

острів Ірландія руїни монастир
Руїни старовинного монастиря на острові//CNN

З одного кінця острова на інший можна пішки пройти приблизно за годину. Проте, щоб дістатись туди доведеться винайняти катер чи гелікоптер.

На острові є чимало прісноводних озер, але практично немає дерев.

Ірландія острів
На безлюдному острові є багато прісноводних озер//CNN

У Канаді жінка продавала розкішний особняк за 25 доларів. Просила за це написати переконливого листа.

Дивіться також:
blog_ava
Скільки парафій Московського патріархату перейшли до Православної церкви України
сьогодні
46909
Теги: LifeStyle Курйозні новини Новини нерухомості світу Новини нерухомості Ірландія Подорожі
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
сьогодні 18:59 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
278
Який режисер отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
сьогодні 18:05 Який режисер отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
284
Коли пройде Оскар-2019: дата кінопремії
сьогодні 16:24 Коли пройде Оскар-2019: дата кінопремії
1775
Великдень в Україні 2019: дата і традиції
сьогодні 12:51 Великдень в Україні 2019: дата і традиції
4264
Нацвідбір Євробачення-2019: чи погоджуєтесь ви з результатами півфіналів шоу – опитування
17 лютого 11:01 Нацвідбір Євробачення-2019: чи погоджуєтесь ви з результатами півфіналів шоу – опитування
1202
Еду Ширану – 28: біографія та топові сингли співака
17 лютого 10:03 Еду Ширану – 28: біографія та топові сингли співака
Олена Кандяк 607
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук