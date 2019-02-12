В Атлантичному океані продають безлюдний острів: ціна і фото

Влада Ірландії виставила на продаж безлюдний острів. Стати його власником можна за 1,4 мільйона доларів США.

Площа острова 0,32 квадратних кілометра. Він розташований в північній частині Атлантичного океану за 3,2 кілометра від регіону Коннемара, що на заході Ірландії, пише CNN.

Дивіться також: Переночувати під водою: у скільки обійдеться ніч у першому 5-зірковому готелі в кар'єрі

На клаптику суші є руїни старовинного монастиря та котедж, у якому не передбачені ніякі сучасні блага цивілізації – тут нема ні світла, ні води.

Монастир був зведений у 7-му столітті і його залишки перебувають у власності ірландського департаменту навколишнього середовища, спадщини та місцевого самоврядування. Вони не продаються.



Руїни старовинного монастиря на острові//CNN

З одного кінця острова на інший можна пішки пройти приблизно за годину. Проте, щоб дістатись туди доведеться винайняти катер чи гелікоптер.

На острові є чимало прісноводних озер, але практично немає дерев.



На безлюдному острові є багато прісноводних озер//CNN

У Канаді жінка продавала розкішний особняк за 25 доларів. Просила за це написати переконливого листа.