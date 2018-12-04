В атласному костюмі і босоніжках з хутром: Єва Лонгорія похизувалася пишними формами на саміті

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Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / www.gettyimages.com

43-річна актриса Єва Лонгорія, яка п'ять місяців тому народила первістка, 1 грудня завітала на щорічний захід Teen Vogue Summit, на якому знаменитості діляться з підлітками надихаючими історіями з життя і власним досвідом.

На саміт були запрошені такі зірки, як модель Кара Делевінь, тенісистка Серена Вільямс і актриса Єва Лонгорія.

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Однак Єва Лонгорія для виходу обрала вбрання, яке не виглядало ідеальним на її фігурі та низькому зросту. Акторка одягнула вкорочені широкі атласні штани та подовжений піджак у тон, через таку комбінацію пропорції тіла зірки "Відчайдушних домогосподарок" не виглядали надто привабливо. 

Натомість яскравою деталлю виходу стали босоніжки на стійких підборах з хутром.

Єва Лонгорія / Getty Images
Єва Лонгорія / Getty Images

Цікавими аксесуарами образу Єви стали дві підвіски з білого золота, на одній з них було написано слово "мама", а на іншій ім'я її первістка "Сантьяго". 


Єва Лонгорія / Getty Images
 

Єва Лонгорія / Getty Images
Єва Лонгорія / Getty Images

Нагадаємо, 19 червня в одній із клінік Лос-Анджелеса Єва Лонгорія народила хлопчика від чоловіка Хосе Антоніо Бастона. Під час своєї першої вагітності зірка часто брала участь у фотосесіях, а на останніх тижнях очікування первістка зізнавалась, що їй ставало дедалі важче ходити.

Та вже після народження сина Єва Лонгорія почала отримувати задоволення від материнства. Зірка влаштовує затишні посиденьки з друзями та відверто розповідає про труднощі молодої мами.

Теги: LifeStyle Голлівуд Єва Лонгорія Зіркові мами Кіно
Джерело: Lifestyle
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