В Австралії знайшли опосума, що схожий на Пікачу: милі фото

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Дикий опосум
Дикий опосум / Фото з соціальних мереж

До ветеринарної клініки Мельбурна привезли опосума жовтого забарвлення, схожого на героя японського аніме – покемона Пікачу. За приблизними оцінками ветеринарів, вік тваринки п'ять місяців.

Про це повідомило видання The Age.

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Незвичайне забарвлення тварина набула через генетичну мутацію: у неї брак меланіну в організмі. Внаслідок того її шкірка придбала незвичайний жовтий окрас, що зробило його схожим на покемона Пікачу.

Опосум, що сходий на Пікачу
Опосум, що схожий на Пікачу

Ветеринари поки не збираються відпускати його на волю, через те, що нетиповий для опосума колір хутра може зробити його занадто помітним для нічних хижаків.

Теги: LifeStyle Подорожі Австралія світ тварин
Джерело: Lifestyle
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