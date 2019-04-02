В бежевому пальто та на підборах: Іванка Трамп прибула в аеропорт Вашингтона з молодшим сином

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Іванка Трамп
Іванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka

Іванка Трамп разом з батьком та його дружиною Меланією провели вікенд у штаті Флорида. Після вихідних у власному маєтку президентського подружжя 37-річна донька Дональда Трампа повернулася назад у Вашингтон. Разом з нею був її 3-річний син Теодор.

Нещодавно в мережі з'явилися знімки Меланії Трамп, на яких вона постала у незвичному для неї спортивному стилі, після повернення у Вашингтон. Як виявилося, сім’я президента США у повному складі відпочивали у Флориді. Разом з ними була також його донька Іванка Трамп, яка потрапили в об’єктиви папараці в аеропорту Вашингтона 31 березня.

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37-річна американка кожною появою на публіці чи перед папараці доводить, що їй до вподоби класичний стиль. Для подорожі літаком Іванка Трамп також обрала вишуканий образ, який складався з бежевого двобортного пальта та туфлів-човників в тон на високих підборах. Донька президента США не забула про свої улюблені аксесуари: на її обличчі були сонцезахисні окуляри, а у вухах сережки-кільця.

Іванка Трамп вела за руку свого молодшого сина Теодора Джеймса, який був одягнений в сірий джемпер, з-під якого виглядав комір сорочки, та темні штани.

Іванка Трамп з сином
Іванка Трамп з сином Теодором / Instagram / @alwaysivanka

Іванка Трамп з сином
Іванка Трамп з сином Теодором / Instagram / @alwaysivanka

Іванка Трамп
Іванка Трамп з сином Теодором / Instagram / @alwaysivanka
 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Іванка Трамп
Джерело: LifeStyle 24
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