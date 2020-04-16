В бікіні і топі: Надя Дорофєєва поділилась сексуальними знімками

Популярна співачка Надя Дорофєєва не припиняє вражати прихильників. У час карантину зірка щодня публікує нові кадри в мережі, які привертають увагу мільйонів українців. Не забуває вона додавати пікантності блогу.

16 квітня на інстаграм-сторінці зірка опублікувала фото, на якому постала у білосніжних трусах і топі. Звабливе вбрання не тільки підкреслило струнку фігуру Наді Дорофєєвої, але й не приховувало численні татуювання співачки, які виглядали сексуально.

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"Ранкові вібрації", – грайливо підписала артистка фото, зроблене на ліжку.

Та вже на іншому знімку Надя Дорофєєва обернулась спиною до фотографа. Оголені сідниці вона прикрила написом "Залишайтесь вдома". Ще більшої пікантності кадру додавало не застелене ліжко.

"Ну, ви зрозуміли", – підписала фото Надя Дорофєєва, звертаючи увагу на карантинне гасло. На це її чоловік Володимир Дантес курйозно відписав: "Не зрозуміли", чим викликав регіт у прихильників.