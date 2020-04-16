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В бікіні і топі: Надя Дорофєєва поділилась сексуальними знімками

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Надя Дорофєєва показала фото в білизні / Instagram / @nadyadorofeeva

Популярна співачка Надя Дорофєєва не припиняє вражати прихильників. У час карантину зірка щодня публікує нові кадри в мережі, які привертають увагу мільйонів українців. Не забуває вона додавати пікантності блогу.

16 квітня на інстаграм-сторінці зірка опублікувала фото, на якому постала у білосніжних трусах і топі. Звабливе вбрання не тільки підкреслило струнку фігуру Наді Дорофєєвої, але й не приховувало численні татуювання співачки, які виглядали сексуально. 

Оце так: Даша Астаф'єва назвала приголомшливу суму, яку їй пропонували за секс

"Ранкові вібрації", – грайливо підписала артистка фото, зроблене на ліжку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Та вже на іншому знімку Надя Дорофєєва обернулась спиною до фотографа. Оголені сідниці вона прикрила написом "Залишайтесь вдома". Ще більшої пікантності кадру додавало не застелене ліжко. 

"Ну, ви зрозуміли", – підписала фото Надя Дорофєєва, звертаючи увагу на карантинне гасло. На це її чоловік Володимир Дантес курйозно відписав: "Не зрозуміли", чим викликав регіт у прихильників. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 

Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Надя Дорофєєва Стиль і мода
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