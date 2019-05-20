В білій сукні-корсеті: 22-річна Тіна Кунакі похизувалася стрункою фігурою після вагітності

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Тіна Кунакі
Тіна Кунакі / www.gettyimages.com

22-річна дружина французького актора Венсана Касселя Тіна Кунакі повернулася до публічного життя через місяць після народження дочки Амазоні. У соціальних мережах кохана екс-чоловіка Моніки Беллуччі демонструє розкішну жічночну фігуру.

Новий чорно-білий знімок Тіна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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У неділю, 19 травня, молода дружина Венсана Касселя одягнула корсетне плаття ніжного рожевого кольору, що підкреслило її талію та пишні груди.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений tina kunakey (@tinakunakey)

 

Згодом Тіна показала інше фото зі своїм братом Заком, якого шанувальники називають копією Кунакі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений tina kunakey (@tinakunakey)

 

Брат з сестрою виглядають дуже близькими одне до одного. Так, Зак часто публікує світлини Тіни і зворушливо їх підписує. Користувачі у мережі вже давно пишуть про їхню зовнішню схожість.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZAK KUNAKEY (@zakarikunakey)

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Тіна Кунакі
Джерело: LifeStyle 24
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