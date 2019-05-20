В білій сукні-корсеті: 22-річна Тіна Кунакі похизувалася стрункою фігурою після вагітності

22-річна дружина французького актора Венсана Касселя Тіна Кунакі повернулася до публічного життя через місяць після народження дочки Амазоні. У соціальних мережах кохана екс-чоловіка Моніки Беллуччі демонструє розкішну жічночну фігуру.

Новий чорно-білий знімок Тіна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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У неділю, 19 травня, молода дружина Венсана Касселя одягнула корсетне плаття ніжного рожевого кольору, що підкреслило її талію та пишні груди.

Згодом Тіна показала інше фото зі своїм братом Заком, якого шанувальники називають копією Кунакі.

Брат з сестрою виглядають дуже близькими одне до одного. Так, Зак часто публікує світлини Тіни і зворушливо їх підписує. Користувачі у мережі вже давно пишуть про їхню зовнішню схожість.