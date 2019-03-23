В білизні, топлес і повністю оголена: найсексуальніші фото нового "ангела" Victoria's Secret

450 Читать новость на русском
Алексина Грем
Алексина Грем / Instagram / @alexinagraham

Команда знаменитих "ангелів" білизняного бренду Victoria's Secret поповнилася напередодні, 21 березня. Культове звання дісталося 29-річній британці Алексині Грем. LifeStyle 24 підібрали для вас топ-10 найсексуальніших знімків нового "ангела".

"Ангели" Victoria's Secret вже давно заслужили звання найкращих та найсексуальніших моделей. Керівники бренду дуже відповідально та скрупульозно відносяться до підбору своїх, так званих, представників. Так, перед офіційним оголошенням про поповнення в одній з найкращих команд у модельному бізнесі, вони довго співпрацюють з моделлю. Така ж історія відбулася і з 29-річною Алексиною Грем.

Читайте також: Найсексуальніші фото нового "ангела" Victoria's Secret – Барбари Палвін

Дівчина, яка в модельному бізнесі вже майже 10 років, співпрацювала з білизняною маркою у 2017 році. Її запросили вийти на підсумковий показ, який традиційно відбувається наприкінці осені або на початку зими щороку. У 2018 році Алексина знову підкорювала подіум феєричного шоу Victoria's Secret, а в березні 2019 року стало відомо, що вона офіційно стала "ангелом".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alexina Graham (@alexinagraham)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alexina Graham (@alexinagraham)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alexina Graham (@alexinagraham)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alexina Graham (@alexinagraham)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alexina Graham (@alexinagraham)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alexina Graham (@alexinagraham)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alexina Graham (@alexinagraham)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alexina Graham (@alexinagraham)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alexina Graham (@alexinagraham)

 

 

blog_ava
"Національний Корпус" передав президенту свої вимоги
23 березня
2982
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Еротика Victoria's Secret
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Відпочинок мрії: як бюджетно відпочити у Таїланді та що треба знати про країну
23 березня 12:30 Відпочинок мрії: як бюджетно відпочити у Таїланді та що треба знати про країну
Альона Захарова 884
Куди поїхати на травневі свята на море: найкращі бюджетні пропозиції
22 березня 22:15 Куди поїхати на травневі свята на море: найкращі бюджетні пропозиції
Наталя Боднар 1585
Євробачення 2019: що відомо про учасників першого півфіналу та їх пісні
22 березня 16:00 Євробачення 2019: що відомо про учасників першого півфіналу та їх пісні
Олена Кандяк 757
Топ-10 найкращих пісень гурту ONUKA, які треба почути
22 березня 13:00 Топ-10 найкращих пісень гурту ONUKA, які треба почути
371
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 березня
21 березня 20:07 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 березня
235
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук