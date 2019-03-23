В білизні, топлес і повністю оголена: найсексуальніші фото нового "ангела" Victoria's Secret

Команда знаменитих "ангелів" білизняного бренду Victoria's Secret поповнилася напередодні, 21 березня. Культове звання дісталося 29-річній британці Алексині Грем. LifeStyle 24 підібрали для вас топ-10 найсексуальніших знімків нового "ангела".

"Ангели" Victoria's Secret вже давно заслужили звання найкращих та найсексуальніших моделей. Керівники бренду дуже відповідально та скрупульозно відносяться до підбору своїх, так званих, представників. Так, перед офіційним оголошенням про поповнення в одній з найкращих команд у модельному бізнесі, вони довго співпрацюють з моделлю. Така ж історія відбулася і з 29-річною Алексиною Грем.

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Дівчина, яка в модельному бізнесі вже майже 10 років, співпрацювала з білизняною маркою у 2017 році. Її запросили вийти на підсумковий показ, який традиційно відбувається наприкінці осені або на початку зими щороку. У 2018 році Алексина знову підкорювала подіум феєричного шоу Victoria's Secret, а в березні 2019 року стало відомо, що вона офіційно стала "ангелом".